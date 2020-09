Les Mets ont annoncé lundi que leur société mère, Sterling Equities, avait conclu un accord d’achat avec l’actionnaire minoritaire Steve Cohen qui ferait de Cohen le propriétaire majoritaire du club.

Les termes financiers n’ont pas été révélés. Les rapports publiés ont estimé le prix d’achat à environ 2,3 milliards de dollars.

La vente est soumise à l’approbation des 29 autres propriétaires de l’équipe MLB; Il faut 23 voix pour. Le commissaire de la MLB, Rob Manfred, a déclaré lundi soir que le processus d’approbation commencerait “sous peu”, tandis que MLB.com a annoncé que le vote aurait lieu au plus tard en novembre lors des réunions des propriétaires de la ligue.

“Je suis ravi d’avoir conclu un accord avec les familles Wilpon et Katz pour acheter les Mets de New York”, a déclaré Cohen dans le communiqué de l’équipe. Sterling Equities est dirigé par Fred Wilpon, PDG de Mets, et par le président de l’équipe Saul Katz.

Cohen cherche à acheter 80% de l’équipe pour ajouter à sa participation déclarée de 8%. La famille Wilpon conserverait une participation de 5% dans le club et la propriété de SNY, le réseau câblé régional de l’équipe. Cohen, 64 ans, était sur le point de conclure un accord en février dernier avant l’échec des négociations. Selon certaines informations, il a hésité à ce que le COO de l’équipe, Jeff Wilpon, reste responsable du club pendant une période de transition de cinq ans.

Cette fois, Cohen a surenchéri sur plusieurs prétendants pour la franchise – notamment un partenariat dirigé par le couple de célébrités de l’ancienne star de la MLB Alex Rodriguez et de la superstar musicale Jennifer Lopez, qui ont continué à se battre pour une opportunité de négocier. Un groupe qui comprenait des propriétaires des 76ers de la NBA et des Devils de la LNH a également tenté d’acheter l’équipe.

La famille Wilpon est un ami proche de Manfred, donc une annonce officielle semble indiquer que le bureau de la MLB est à bord avec Cohen qui prend la relève. Certains propriétaires auraient eu des doutes à son sujet. Le fonds spéculatif de Cohen, SAC Capital Advisors, a plaidé coupable en 2013 de délit d’initié et a convenu avec la Securities and Exchange Commission des États-Unis de payer 1,8 milliard de dollars d’amendes et de confiscations. Le New York Times a rapporté que le fonds avait été fermé en 2014.

En 2018, la société d’investissement de Cohen, Point72 Asset Management, a été poursuivie pour discrimination à l’égard des femmes. La plaignante, la dirigeante de l’entreprise Lauren Bonner, a également invoqué un environnement de travail hostile. Point72 a nié les allégations.

Manfred n’a pas fait référence spécifiquement à Cohen dans ses commentaires lundi soir, mais a semblé favorable à l’accord.

“Les marchés (M) ajor ont généralement un effet démesuré sur l’économie du jeu, et je pense qu’il est important pour nous d’être forts sur nos principaux marchés”, a-t-il déclaré lors d’un événement organisé par l’école de commerce de l’Université Hofstra à Long Island, par Evan Drellich de l’Athletic. “Je pense qu’un changement de propriétaire aux Mets est une opportunité de rendre cette franchise aussi forte que possible, et je pense que sur le long terme, ce sera quelque chose qui sera bon pour le match.”

Les Mets auraient perdu des dizaines de millions de dollars par an après avoir atterri dans une situation financière difficile à la suite du scandale du stratagème Bernard Madoff Ponzi. Les Wilpons et Katz ont investi des millions avec Madoff.

Fred Wilpon détient une participation dans le club depuis 1980. Il en a acquis la pleine propriété en 2002 lorsqu’il a racheté la part de 50% de son partenaire Nelson Doubleday.