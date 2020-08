Les Marlins de Miami ne savent pas ce qu’ils vont retirer de la perspective Sixto Sanchez lors de son deuxième départ en championnat majeur jeudi soir, mais ils ont hâte de le voir, quoi qu’il en soit.

Les Mets de New York? Ils ne savent pas qui ils vont présenter.

Sanchez cherche à aider les Marlins en visite à remporter une série jeudi soir, alors qu’il est prévu de prendre le monticule lors de la finale d’un match de quatre matchs entre les rivaux de la Ligue nationale de l’Est.

Les Mets chercheront à se séparer après avoir remporté une victoire mouvementée 5-4 mercredi soir. Jacob deGrom, deux fois vainqueur en titre du NL Cy Young Award, a accordé un point et a égalé un sommet en carrière avec 14 retraits au bâton, mais l’enclos des releveurs de New York a gaspillé une avance de 4-1 en haut de la huitième avant que Wilson Ramos ne délivre le simple RBI de bris d’égalité en la moitié inférieure.

Alors que les Mets ont du mal à récompenser deGrom pour ses efforts – il a lancé au moins sept manches, autorisé un point ou moins et n’a pas remporté la victoire 22 fois, le plus au baseball depuis ses débuts en 2014 – le coup de Ramos à le moins assuré de gagner la nuit où leur seul lanceur partant fiable a pris le monticule.

DeGrom a une MPM de 1,80 à ses six départs. L’ERA des partants des Mets dans leurs 23 autres matchs: Un 6.16 résolument plus robuste. Donc, New York ne joue pas seulement au jeu en n’annonçant pas de starter pour le match de jeudi soir.

“Nous sommes toujours dans une approche quotidienne”, a déclaré le manager des Mets Luis Rojas mercredi après-midi.

Les deux candidats les plus susceptibles de commencer jeudi sont le gaucher Steven Matz, qui a été rétrogradé dans l’enclos des releveurs la semaine dernière mais qui n’a pas encore fait une apparition de soulagement parce que les Mets ont reporté cinq matchs lorsqu’un joueur et un entraîneur ont été testés positifs pour le coronavirus, et le droitier Robert Gsellman, qui est passé de l’enclos des relevés à la rotation plus tôt ce mois-ci.

Matz n’a pas lancé depuis le 15 août tandis que Gsellman n’est pas apparu dans un match depuis le 17 août. Le duo s’est combiné pour permettre 27 points en 26 2/3 manches sur sept départs, bien que les Mets aient remporté les deux départs de Gsellman et sont 0-5 dans les sorties de Matz.

Sanchez (1-0, 5,40 ERA) offre une inconnue résolument plus intrigante pour les Marlins. Le meilleur espoir de la franchise a fait ses débuts dans la grande ligue samedi dernier et a remporté la victoire après avoir accordé trois points en cinq manches alors que Miami battait les Nationals de Washington, 5-3.

Le joueur de 22 ans a atteint une moyenne de 98,5 mi / h avec sa balle rapide et a atteint cinq fois trois chiffres. Il a été retiré après avoir lancé 66 lancers dans la nuit d’un double, mais avec un match traditionnel de neuf manches prévu jeudi, le manager Don Mattingly a déclaré qu’il aimerait voir Sanchez lancer plus profondément contre les Mets.

“Il est construit physiquement pour lancer”, a déclaré Mattingly mercredi après-midi. “Pour qu’il aille de 90 à 100 lancers, il doit lancer (bien) à la fin du match et pour que nous soyons dans le jeu. Il dicte jusqu’où il peut aller.”

