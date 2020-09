Lorsque le directeur des Mariners de Seattle, Scott Servais, a ouvert la porte de son bureau samedi, il a trouvé Kendall Graveman qui l’attendait.

Le droitier voulait faire savoir à Servais qu’il était prêt à lancer à nouveau après une manche 1-2-3 vendredi soir.

Considérant qu’il s’agissait de la première apparition de Graveman en plus d’un mois après avoir été écarté d’une tumeur bénigne au cou, Servais n’était pas sur le point de prendre le moindre risque en précipitant le jeune homme de 29 ans vers le monticule. Servais a déclaré que les Mariners seraient prudents avec Graveman et ne l’utiliseront probablement que tous les deux jours au plus au début.

Cela signifie que Graveman serait disponible dimanche après-midi lorsque les Mariners (17-22) accueillent les Texas Rangers (13-25) – bien que le droitier Justin Dunn (2-1, 4.33 ERA) obtienne le départ.

Graveman, deux fois partant de la journée d’ouverture avec les Oakland Athletics, devrait continuer à jouer un rôle de relève pour le reste de la saison avec les Mariners.

Sa première sortie de l’enclos des releveurs n’aurait pas pu se passer beaucoup mieux, Graveman atteignant 99 mph sur le canon radar alors qu’il n’a pris que 13 lancers pour passer la septième manche d’une victoire 6-3.

“Kendall Graveman était électrique”, a déclaré Servais. “Son truc était génial. Nous avons vu ce type de vitesse à des moments où il commençait. Nous ne savions pas ce que nous allions sortir du stylo. Il était amplifié, comme il aurait dû l’être, et je suis juste vraiment heureux pour lui. “

Graveman a raté la plupart des deux dernières saisons après l’opération de Tommy John avant de signer avec les Mariners pendant l’intersaison. Il a été placé sur la liste des blessés de 10 jours avec un problème de cou après seulement deux départs cette saison et une série de tests a montré la tumeur.

Les spécialistes ont déterminé que son état ne s’aggraverait pas en lancant, mais que la douleur serait plus tolérable s’il lançait un nombre limité de lancers, d’où le rôle de soulagement.

“Ils disent qu’avec le temps, ce que j’ai finira par brûler et cesser de produire de la douleur, mais nous ne savons pas quand ce sera”, a déclaré Graveman. “Pour le moment, je sais ce que je peux faire. Une grande partie de cela a été des essais et des erreurs. En ce moment, en lançant de courts relais, ce que j’ai fait (vendredi), je suis capable d’en faire un, d’aider l’équipe, et deux, se sentir en bonne santé. “

Le droitier Jordan Lyles (1-3, 8,59) doit débuter dimanche pour les Rangers, qui ont perdu quatre matchs de suite et 16 de leurs 19 derniers. Lyles a une fiche de 1-3 avec une MPM de 6,62 en huit apparitions en carrière contre les Mariners, dont six départs. Ce sera son troisième départ contre Seattle cette saison.

Dunn n’a accordé que deux coups sûrs en 12 manches sans but lors de ses deux derniers départs combinés, contre les Rangers et les Los Angeles Angels. Dunn a une fiche de 2-0 avec une MPM de 1,50 contre le Texas.

Shin-Soo Choo des Rangers a réussi quatre coups sûrs lors de la défaite 5-3 de samedi, y compris un circuit en neuvième manche.

“Il fait partie intégrante de ce que nous essayons de faire en ce moment, car sa qualité au bâton au quotidien est vraiment importante pour nos jeunes gars”, a déclaré le manager des Rangers Chris Woodward à propos de Choo. “C’est une pièce vraiment précieuse pour nous en ce moment.”

– Médias au niveau du champ