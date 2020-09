SEATTLE (AP) Dylan Moore a réussi un home run en solo et a ajouté un double de trois points, Kyle Seager a frappé un home run de deux points et les Mariners de Seattle ont battu les Texas Rangers 8-4 lundi pour leur première séquence de six victoires consécutives. depuis juillet 2019.

Seattle a complété un balayage de quatre matchs contre les Rangers, qui en ont perdu six de suite. Les Mariners ont une fiche de 11-3 après un départ de 8-19, sur leur plus longue séquence de victoires depuis les 24 et 30 juillet de l’an dernier contre Detroit et le Texas.

” Juste inquiet de s’améliorer chaque jour. Je l’ai dit l’autre jour, vous devez atteindre 0,500 et nous n’en sommes pas encore là ”, a déclaré le manager de Seattle, Scott Servais. “ Nous apprenons simplement sur nous-mêmes chaque jour. ”

Moore a réussi un record de quatre points en carrière, effectuant un circuit en troisième manche et dégageant les buts avec un double à deux retraits dans le coin du champ gauche en quatrième. C’était le sixième circuit de Moore cette saison.

Seager a donné à Seattle une avance rapide pour la deuxième journée consécutive avec son septième circuit, un entraînement de deux points de Kolby Allard (0-5). Seager a également réussi un circuit de deux points lors de la première manche de la victoire de dimanche.

Moore et Seager ont fourni beaucoup d’attaque à Marco Gonzales (5-2), qui sortait de son deuxième match complet en carrière.

“ Je pense que vous voyez un éclat de confiance de la part d’une grande majorité de cette équipe qui se sent enfin à l’aise, se sentant enfin comme s’ils avaient une bonne routine dans la cour des grands et aller là-bas et vraiment chercher des victoires ”, Gonzales m’a dit. «Nous sommes un groupe très uni et nous sommes ici depuis le premier jour. Je suis ravi de voir ce que cette dernière partie du baseball nous réserve parce que nous jouons très bien au baseball en ce moment. ”

Gonzales a accordé deux points et quatre coups sûrs en sept manches avec sept retraits au bâton. Il a retiré les 10 premiers frappeurs avant le single d’Isiah Kiner-Falefa. Shin-Soo Choo a ajouté un autre simple et Joey Gallo a réussi un double à deux points et deux retraits.

C’était le seul problème auquel Gonzales était confronté. Il a abandonné huit de ses neuf derniers après le doublé de Gallo. Gonzales a lancé au moins sept manches dans quatre de ses six derniers départs et a remporté sa troisième décision consécutive.

” Il ne recule pas. Il ne lance pas 95 (mph), mais ce n’est pas grave ”, a déclaré Servais. ” Il peut exécuter des pitchs. Sa balle a une très belle vie et finit, et il enchaîne vraiment les lancers tout au long du match. ”

Après deux bons départs consécutifs, Allard a été battu par les Mariners pour la deuxième fois cette saison. Allard a abandonné quatre points et cinq coups sûrs le 21 août, enregistrant seulement deux retraits contre Seattle. Il a duré plus longtemps cette fois, mais n’a pas pu sortir de la quatrième manche, lorsque Seattle a envoyé 10 frappeurs au marbre.

Moore a porté le coup, gardant un terrain de 3-2 juste sur la ligne du champ gauche pour dégager les buts. Ty France a ajouté un simple de deux points de Jimmy Herget.

” Il y a eu des problèmes avec les coureurs sur la base. Il n’a pas été aussi vif. Il doit trouver un moyen d’être capable d’exécuter dans ces situations ”, a déclaré le manager des Rangers Chris Woodward à propos d’Allard. «Je l’ai vu un peu l’an dernier, puis cette année, deux départs consécutifs. Je n’arrive pas à arrêter le saignement. ”

PASS GRATUITS

Gonzales n’a pas fait de marche pour la quatrième fois lors de ses cinq derniers départs. Il n’a permis que quatre promenades en 50 2/3 manches toute la saison. Gonzales compte 46 retraits au bâton pour quatre promenades en huit départs.

CHAMBRE DES FORMATEURS

Rangers: Choo a été remplacé par Eli White dans la sixième manche après avoir subi une entorse à la main droite. Choo a été blessé faisant une maladroite glissade tête première dans le marbre en marquant sur le doublé de Gallo. La main de Choo a semblé rester coincée dans la saleté alors qu’il manœuvrait autour de la tentative de tag. Il a été brièvement regardé par un entraîneur sportif sur le terrain avant de retourner à la pirogue. Les Rangers ont déclaré que les rayons X étaient négatifs.

Woodward a déclaré qu’il était probable que Choo sortira quelques matchs.

SUIVANT

Rangers: RHP Lance Lynn (4-2, 2,67) remporte le match d’ouverture d’une série de trois matchs à domicile contre les Los Angeles Angles. Après avoir commencé l’année 4-0, Lynn a perdu ses deux dernières décisions, accordant neuf points mérités en 12 manches.

Mariners: RHP Ljay Newsome (0-0. 2.57) entame le premier match d’une série de deux matchs à San Francisco contre les Giants. Newsome fera son deuxième départ et sa troisième apparition.

—

