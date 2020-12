France Football a déjà annoncé la Dream Team Ballon d’Or choisie par ses lecteurs et journalistes. La récompense a remplacé le traditionnel Ballon d’Or, puisque les médias français ont décidé de le suspendre cette année en raison de la pandémie.

Dans l’objectif a été choisi Lev Yashin, le seul gardien de l’histoire du football à avoir réussi à remporter un Ballon d’Or. Le gardien moscovite a battu d’autres grands gardiens de l’histoire tels que Iker Casillas, Sepp Maier, Dino Zoff, Van der Sar et Buffon.

Devant le Russe, France Football a décidé de placer une ligne de trois défenses dans laquelle, pour le supporteur espagnol, il leur manque Sergio Ramos. L’arrière est constitué Cafu, Mythe milanais, à droite, Franz Beckenbauer en tant que quarterback et Paolo Maldini dans la voie de gauche. Sans aucun doute, une défense qui ferait trembler n’importe quel attaquant qui devrait l’affronter.

Ahead, quatre milieux de terrain de luxe, capables de gagner à eux seuls n’importe quel match et n’importe quel championnat. Xavi Hernandez Il agirait dans le milieu de terrain défensif, une décision quelque peu controversée puisque l’ancien Barcelone et l’équipe nationale ont mieux réussi à créer et à distribuer le match. Le grand nombre de footballeurs attaquants a contraint l’entraîneur d’Al Sadd à retarder sa position et à laisser place à d’autres légendes du beau jeu telles que Pelé, Lothar Matthäus ou le récemment décédé Diego Armando Maradona.

Le trident de la Dream Team Ballon d’Or, se considérant comme le meilleur de l’histoire, serait formé avec Leo Messi sur la bonne bande et Cristiano Ronaldo dans la voie opposée. L’Argentin et le Portugais sont les seuls footballeurs primés encore actifs. En tant qu’avant-centre, l’un des plus grands a été choisi: Ronaldo Nazario.

Cela a été la Golden Ball Dream Team gagnante, mais si une autre équipe était formée avec les autres finalistes, ce serait un duel impressionnant. Les gardiens de but susmentionnés et Sergio Ramos sont Franco Baresi, Bobby Moore, Roberto Carlos, Gerrard, Pep Guardiola, Xabi Alonso, Luis Suárez -le seul Espagnol à remporter le Ballon d’Or-, Di Stéfano, George Best, Socrates, Bobby Charlton , Kubala, Garrincha, Ronaldinho, Gerd Müller, Van Basten ou Johan Cruyff, entre autres.