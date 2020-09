BALTIMORE (AP) DJ Stewart a frappé le premier des trois circuits de Baltimore dans une troisième manche de neuf points, et les Orioles ont battu les Braves d’Atlanta 14-1 lundi soir pour mettre fin à une séquence de cinq défaites consécutives.

Après avoir remporté trois des quatre matchs à Washington pour prolonger leur avance de NL East à un sommet de la saison 3 1/2, les Braves ont subi leur défaite la plus inégale de l’année, permettant à Miami, deuxième, de raser un match de la marge.

Un home run en solo par Freddie Freeman a été l’étendue de l’attaque d’Atlanta en sept manches contre Jorge Lopez (2-0), qui est entré avec une MPM de 6,38.

«Il y a eu la balle courbe, un très bon changement, tout fonctionnait vraiment bien, a dit Lopez.

Rappelé du site alternatif d’Atlanta pour faire son cinquième départ de la saison, Touki Toussaint (0-2) a absorbé le gros des dégâts lors de la plus grande manche de Baltimore depuis une explosion de neuf points le 15 avril 2016 au Texas.

Stewart a réussi un circuit de trois points et Ryan Mountcastle a suivi avec un tir au-dessus du mur du champ central. Une erreur et deux promenades ont chargé les bases de Cedric Mullins, qui a accueilli le releveur Luke Jackson avec un simple de deux points.

Jose Iglesias a couronné la frénésie avec son premier circuit de l’année, un entraînement de trois points qui lui a valu 10-0.

«Quand ils l’ont frappé, c’était juste hors de notre portée et si vous avez fait un mauvais lancement, vous ne l’avez tout simplement pas récupéré, a déclaré le manager des Braves, Brian Snitker. “ Ce n’est pas vraiment une bonne nuit. ”

Et donc, Snitker a dû faire face à un autre jeu dans lequel il a fait appel à son enclos avant qu’il ne l’aurait préféré.

«Ce sont durs, a-t-il dit. Nous nous sommes battus toute l’année avec des départs courts et vous savez, nous avons fait un travail incroyable pour être là où nous en sommes avec tous ceux que nous avons eu. ”

Des départs inefficaces ont également frappé les Orioles, c’est pourquoi le manager Brandon Hyde a vraiment apprécié la longue sortie de Lopez.

«Il a fait un très bon travail, a dit Hyde. «Nous étions un peu à court dans l’enclos des relevés. Cela lui a été extrêmement utile de faire sept manches pour nous. ”

Iglesias a eu quatre points produits et a égalé un sommet en carrière avec quatre coups sûrs avant d’être éliminé au sixième.

Iglesias, Stewart et Mountcastle ont frappé en simple RBI au cinquième et Pat Valaika a ajouté un entraînement en solo au septième pour aider Baltimore à établir une saison record pour les courses.

La rafale de points a suivi un balayage de quatre matchs par les Yankees dans lequel les Orioles n’ont marqué que trois points et se sont retrouvés loin derrière New York dans la course pour la dernière wild card AL.

«Nous avons eu une série difficile à New York, mais nous avons pu la laisser dans le passé, a dit Iglesias.

MAISON DE LA DOULEUR

Les Braves n’ont pas gagné à Camden Yards depuis le 12 juin 2009 et n’ont pas gagné de série à Baltimore depuis 2004.

CHAMBRE DES FORMATEURS

Braves: Snitker a déclaré que le LHP Max Fried (spasmes du dos) est en bonne santé et qu’il sortira probablement de la liste des blessés vendredi, deux jours après que le LHP Cole Hamels (tendinite du triceps) devrait être activé par l’IL pour faire ses débuts dans la saison.

Orioles: 1B Chris Davis a été placé sur l’IL avec une tendinite rotulienne du genou gauche, mettant probablement fin à une autre saison décevante et criblée de blessures. Davis est au bâton .115 sans circuit et un point produit en 16 matchs. Il a atteint 0,168 en 2018 et 0,179 l’année dernière. Le double champion du home run des ligues majeures a encore deux saisons à jouer avec un contrat de 161 millions de dollars sur sept ans. … OF Austin Hays (côtes) est sorti de l’IL et a débuté en LF, sa première action depuis le 14 août.

SUIVANT

Braves: Huascar Ynoa (0-0) débutera mardi soir le deuxième match de la série.

Orioles: Thomas Eshelman (3-0, 3.96 ERA) fait son quatrième départ et sa 10e apparition de la saison.

—

Plus de baseball AP: https://apnews.com/MLB et https://twitter.com/AP-Sports