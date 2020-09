Chacune des 18 dernières rencontres avec les Orioles de Baltimore s’est terminée par des poignées de main pour les Yankees de New York.

Les choses ne vont pas bien pour les Yankees, mais ils espèrent maintenir leur récente domination sur les Orioles en commençant à lancer lors d’un match double vendredi à Camden Yards à Baltimore.

Les Yankees ont remporté 18 victoires consécutives contre Baltimore, leur troisième plus longue séquence de victoires contre un adversaire de l’histoire de l’équipe. Leurs plus longues séquences sont une course de 19 matchs contre les Athlétisme de Philadelphie de 1938 à 1939 et une course de 21 matchs en 1927 contre les Browns de St. Louis, qui sont devenus les Orioles en 1954.

New York a poursuivi sa séquence lors de la première semaine de la saison lorsque Aaron Judge a inscrit un circuit dans les deux matchs d’une série de deux matchs qui a été produite à la hâte après que les Yankees aient eu quatre matchs avec les Phillies de Philadelphie reportés en raison de problèmes de coronavirus.

Le juge fait partie de plusieurs joueurs blessés de premier plan, et les Yankees (20-16) ont une fiche de 4-10 à leurs 14 derniers matchs. Plusieurs des pertes ont été décidées à la fin des manches en raison d’un enclos qui a une MPM de 5,87 dans cette période.

La dernière a été une défaite de 9-7 contre les Mets de New York jeudi, lorsque les Yankees détenaient une avance de trois points dans le huitième, mais ont vu Aroldis Chapman accorder un circuit égalitaire à JD Davis dans le neuvième et Albert Abreu abandonner un circuit de deux points à Pete Alonso dans le 10e.

La défaite a fait tomber les Yankees cinq matchs derrière les Rays de Tampa Bay au premier rang et à égalité avec les Blue Jays de Toronto pour la deuxième place de la Ligue américaine de l’Est.

“Je vois que l’équipe va bien”, a déclaré Chapman par l’intermédiaire d’un interprète. “Nous avons beaucoup de talent et nous avons beaucoup de très bons joueurs. Nous traversons un moment difficile et je comprends que c’est une saison courte, il n’y a pas beaucoup de temps, mais en ce qui concerne notre équipe, je pense que nous devrait pouvoir aller bien. “

Baltimore (16-20) est également sans victoire lors de ses 17 dernières rencontres à domicile avec les Yankees depuis le 10 juillet 2018, et 4-12 lors de ses 16 derniers matchs depuis une victoire de 7-3 contre les Nationals de Washington le 15 août. Les Orioles a divisé une série de deux matchs avec les Mets de New York cette semaine, prenant une défaite de 9-4 mercredi quand ils ont bloqué six coureurs combinés en deuxième, troisième et quatrième manches.

“Nous avons gaspillé des opportunités offensives tôt pour prendre les devants”, a déclaré le manager de Baltimore Brandon Hyde. “Nous avions les bons gars.”

Les Orioles ont perdu le frappeur régulier de nettoyage Renato Nunez en raison d’une blessure aux ischio-jambiers qui pourrait l’empêcher de jouer vendredi. Baltimore a également été privé de deuxième but régulier Hanser Alberto au cours des deux derniers matchs en raison d’une blessure mineure au genou.

Les Orioles auront leur premier aperçu de l’espoir des Yankees Deivi Garcia dans l’un des matchs.

Garcia a fait ses débuts dans la ligue majeure lors du deuxième match du double match de dimanche contre les Mets et a permis une course non méritée en six manches d’une victoire de 5-2. Il a lancé 75 lancers et le joueur de 21 ans a reçu des éloges de la part du Hall of Famer Pedro Martinez après le match.

Les Yankees n’ont pas annoncé quel lanceur commencerait l’autre match du double, bien que la recrue Mike King soit une possibilité. King a lancé 68 lancers en 3 2/3 manches lors du premier match du match double de dimanche.

Alex Cobb et Jorge Lopez lancera pour les Orioles, bien que l’ordre soit inconnu.

Cobb a lancé pour la dernière fois dans une défaite de 5-0 contre Toronto samedi lorsqu’il a accordé cinq points (quatre mérités) en quatre manches, égalant son plus court début de saison. Cobb a une fiche de 7-4 avec une MPM de 2,92 en 18 apparitions en carrière (17 départs) contre les Yankees.

Lopez a une MPM de 6,59 en quatre sorties (un départ) avec Baltimore. Il a accordé trois points en 4 2/3 manches dans une décision sans décision à Toronto dimanche.

Lopez a une fiche de 0-1 avec une MPM de 10,13 en deux départs en carrière contre les Yankees.

– Médias au niveau du champ