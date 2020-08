Les Indiana Pacers ont relevé Nate McMillan de ses fonctions d’entraîneur mercredi, deux jours après que l’équipe ait été éliminée du premier tour des séries éliminatoires pour une deuxième année consécutive.

Cette décision étonnante intervient également à peine 14 jours après que les Pacers ont prolongé d’un an le contrat de McMillan tout au long de la saison 2021-22.

McMillan a passé quatre saisons dans l’Indiana et a mené les Pacers aux séries éliminatoires dans chacune de ces campagnes, mais l’équipe n’a pas réussi à gagner une série éliminatoire au cours de cette période. Indiana avait une fiche de 3-16 en séries éliminatoires pendant son mandat et a été balayé en trois séries, y compris le match de cette année avec le Miami Heat.

“Ce fut une décision très difficile à prendre pour nous; mais nous pensons qu’il est dans le meilleur intérêt de l’organisation d’aller dans une direction différente”, a déclaré Kevin Pritchard, président des opérations de basket-ball des Pacers, dans un communiqué.

Un remplaçant potentiel de McMillan serait l’actuel entraîneur des Rockets, Mike D’Antoni, selon Adrian Wojnarowski d’ESPN.

L’entraîneur des Rockets Mike D’Antoni – dans la dernière année de son contrat – sera une cible de l’Indiana s’il devenait disponible, ont déclaré des sources à ESPN. – Adrian Wojnarowski (@wojespn) 26 août 2020

D’Antoni n’est pas une location bon marché et ce sera une question pour les Pacers et les petites équipes du marché dont les revenus de la ligue stagnent en période de pandémie: jusqu’où iront-ils pour payer un entraîneur? L’Indiana prévoit également de rechercher dans un pool de ceux qu’ils considéreraient comme des «créateurs de programmes» à long terme, selon les sources. – Adrian Wojnarowski (@wojespn) 26 août 2020

McMillan a compilé un record de saison régulière de 183-136 avec les Pacers alors qu’il était souvent aux prises avec des blessures ou des défections aux meilleurs joueurs. Il a mené l’Indiana à 48 victoires – six de plus que la saison précédente – en 2017-2018 après que l’organisation ait échangé All-Star Paul George au Thunder d’Oklahoma City.

Les Pacers ont égalé ce total de victoires l’année suivante, malgré le fait que le meilleur buteur Victor Oladipo ait manqué plus de la moitié de la saison en raison d’une rupture du tendon du quadriceps. Avec Oladipo limité à seulement 19 matchs en 2019-2020 alors qu’ils se remettaient de cette blessure, les Pacers ont terminé 45-28 et étaient la quatrième tête de série des séries éliminatoires de la Conférence Est.

McMillan est allé 661-588 en 16 saisons au total en tant qu’entraîneur-chef de la NBA avec les SuperSonics de Seattle (2000-05), Portland Trail Blazers (2005-12) et Indiana. Le joueur de 56 ans a également travaillé aux côtés de Pritchard, l’ancien directeur général des Trail Blazers, pendant son séjour à Portland.

“Nate et moi avons traversé les bons et les mauvais moments; et ce fut un honneur de travailler avec lui pendant ces 11 ans (dans l’Indiana et Portland)”, a déclaré Pritchard.