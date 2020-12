MLB Yu Darvish présentera avec les Padres en 2021 | Jonathan Daniel / .

Des sources me disent qu’il y a encore des pièces mobiles dans @Cubs – L’accord @Padres impliquant Yu Darvish. Mais on me dit que Zach Davies et plusieurs prospects sont en accord pour Chicago, y compris Owen Caissie, deuxième choix de @MLBDraft en 2020.

– Jonathan Mayo (@JonathanMayo) 29 décembre 2020