Malgré ce que les rumeurs sur les réseaux sociaux pourraient essayer de vous dire, cette vague d’activité à San Diego ne concerne pas les Dodgers.

Les accords – voici une ventilation de cette pléthore de mouvements – que les Padres ont conclus au cours des derniers jours ne visent pas à terminer premier dans l’ouest de la Terre-Neuve-et-Labrador. Ce serait bien, bien sûr, mais ce n’est pas le but ultime. Le but ultime des Padres est le gâteau. Gros gâteau.

Gâteau de la Série mondiale, les amis.

“Nous visons le gros gâteau”, a déclaré Fernando Tatis Jr.. “Pourquoi pas? Allons gagner une Série mondiale.” – Dennis Lin (@dennistlin) 23 juillet 2020

Et où les Padres terminent la saison régulière par rapport aux Dodgers – en particulier en 2020 – n’a qu’un faible impact sur les chances de San Diego de manger ce gâteau.

N’oubliez pas qu’en 2020, il n’y a pas de byes en séries éliminatoires. Chacune des 16 équipes qui participent aux séries éliminatoires joue une série au meilleur des trois, et il est tout à fait possible que ces matchs soient joués sur des sites neutres. Si la bulle du baseball se produit, l’ensemencement global ne sera jamais moins important.

Et c’est bien pour les fans de Padres, car voici la vérité: sur une longue période – que ce soit un mois, trois mois ou six mois – cette liste de Padres remaniée n’est toujours pas aussi solide que la liste des Dodgers. Les Padres peuvent-ils rattraper LA au classement de la NL West – ils entrent jouer lundi cinq matchs en arrière, mais à égalité pour le deuxième meilleur record de la NL – d’ici la fin août? Possible, mais peu probable.

Même avec la rotation améliorée des lancers, les frères ne peuvent pas rivaliser avec les partants que les Dodgers déploient tous les soirs. Les Dodgers, comme l’indique leur fiche de 26-10, sont la meilleure équipe de baseball et sont sur le point de terminer premiers de la NL West pour la septième année consécutive.

Mais dans une série de cinq ou sept matchs en octobre? C’est un ecclésiastique complètement différent.

Si les Padres déploient Chris Paddock, Mike Clevinger et Dinelson Lamet, avec Zack Davies comme quatrième gars, et ont Drew Pomeranz et Trevor Rosenthal à l’arrière de l’enclos, avec les retours potentiels d’Austin Adams et Kirby Yates?

Et avec une formation comprenant le candidat MVP Fernando Tatis Jr., Manny Machado, Tommy Pham (quand il revient de blessure), Jake Cronenworth – lui de la moyenne la plus silencieuse de .361 / 183 OPS + de l’histoire de la MLB – Eric Hosmer, Austin Nola, Wil Myers et Trent Grisham?

C’est du bon truc. C’est le genre de groupe qui pourrait renverser les Dodgers quand cela compte le plus, dans une courte série (relativement parlant) en octobre.

Et c’est là qu’ils servent le gâteau.