Florentino Pérez, dans une image de fichier. .

Les partenaires de Real Madrid a presque unanimement soutenu le comptes du club pour l’exercice 2019-2020, le budget de la saison 2020-2021 et le maintien des quotas sociaux pour la campagne 2021-2022, lors de la célébration ce dimanche de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire des Membres Représentants de l’entité.

Président Florentino Pérez et son conseil d’administration ont vu leur confiance dans les comptes de l’actuel champion de LaLiga Santander renforcée, à un moment délicat en raison de la pandémie de coronavirus, qui une réduction de 13% (106 millions d’euros) du chiffre d’affaires de la saison dernière. Les comptes de la saison dernière ont été approuvés par 1 830 voix pour, 3 contre et 3 abstentions.

“Ce sont des chiffres qui ne sont pas aussi brillants que les autres années, mais ils donnent le même mérite en gestion et contribuent à nous maintenir dans une position de leader dans le football mondial”, a déclaré Pedro López Jiménez, troisième vice-président et trésorier du Real Madrid.

López a détaillé les comptes de l’exercice 2019-2020, en calculant à 154 millions de l’impact du coronavirus sur la trésorerie, qui a provoqué des «mesures de réduction des coûts», avec environ 36 millions de réduction de salaire convenue avec les équipes de football et de basket-ball et la partie exécutive, et un «nouveau financement par des prêts garantis par l’ICO pour un montant de 155 millions », ce qui a permis une« amélioration de la trésorerie de 169 millions ».

En outre, le résultat opérationnel passe de 757 à 175, en baisse “pour la première fois un peu depuis 20 ans” également un produit de la pandémie. “S’ils n’étaient pas dans la ligne des 822 millions”, a-t-il prévenu. L’EBITDA est d’environ 177 millions (176,9), “légèrement supérieur au précédent (176,3)”. «Et cela démontre l’efficacité opérationnelle du club et sa réactivité», a-t-il admis, soulignant également «la fierté» de payer plus de 286 millions à l’Etat en obligations fiscales et avec la Sécurité sociale, «un chiffre particulièrement remarquable».

Concernant les investissements, il a souligné qu’il a été “fort” en termes d’acquisition de joueurs “entre les deux dernières années”, et que la valeur nette de 533 millions maintient “une croissance continue au cours de ces 20 années et c’est le bouclier “qui les aide à affronter” avec sérénité l’impact de la pandémie “.

La dette nette, également sans tenir compte du stade, est de 241 millions, bien que López estime qu ‘”il aurait été 87 sans la pandémie” et le ratio EBITDA-dette est un “1,4 acceptable”, avec “70 pour cent “à cause du coronavirus.

“Austérité”

A l’assemblée, Florentino Pérez a passé en revue la situation financière du club blanc et a souligné que sa solidité ces dernières années lui permettra de faire face à des changements difficiles marqué par l’austérité.

Lors du “rapport du président” de l’Assemblée ordinaire et extraordinaire des membres du club blanc, Pérez a rapporté que l’unité du Real Madrid tout au long de la crise engendrée par le coronavirus a permis “la stabilité institutionnelle” d’une institution qui a a dû réduire les salaires des joueurs et des cadres.

“L’heure est à l’austérité et à la solidarité. Et de la Fondation du Real Madrid, nous avons tourné la tête. Nous avons collaboré avec toutes les institutions et fait un don de plus de 3 millions pour atténuer la pandémie. Notre stade est devenu un centre logistique pour l’approvisionnement en soins de santé malgré la transformation », a-t-il déclaré.

“Nouvelles formules”

De plus, le président du Real Madrid a assuré que la réforme du football “ne peut pas attendre”, déclarant qu’ils sont nécessaires “nouvelles formules“pour le rendre” plus compétitif et excitant “, et a souligné que le club blanc doit être” à la pointe de ces changements “, le tout à un moment où l’idée de créer une Super Ligue européenne s’est réveillée.

“Nous sommes tous conscients de la complexité de ce moment d’adversité, l’impact de la pandémie nous oblige à faire une profonde réflexion car plus rien ne sera plus jamais pareil. Le football a besoin de nouvelles formules qui le rendent plus compétitif et excitant, et le Real Madrid doit être à la pointe de ces changements », a-t-il déclaré au début des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des membres du club.

En outre, le haut président de l’entité madrilène estime que le sport en Europe a besoin d’un “nouvel élan”. “Le modèle du football européen a besoin d’une nouvelle impulsion et de nouveaux changements sont demandés pour ce sport, qui est le plus excitant et le plus mondial. Le football doit affronter cette nouvelle époque et le Real Madrid sera là, toujours à la recherche, comme Infantino dit, ce qui devrait être une priorité, quels sont les intérêts des fans », a-t-il déclaré.