Journal La Jornada

Mardi 10 novembre 2020, p. a34

New Jersey., Nick Folk a frappé un panier de 51 verges sur le dernier jeu du match, et Cam Newton et les New England Patriots se sont ralliés pour battre les Jets de New York 30-27 et couper une séquence de quatre matchs. défaites.

Newton a eu deux passes de touché, le deuxième à égaler le score 27-27 avec 1:57 à jouer et effacer un déficit de 10 points au dernier quart contre un Jets qui reste sans victoire cette saison.

Après que les New Yorkers aient dégagé et après seulement trois jeux, les Patriots ont récupéré le ballon à 47 secondes de la fin. Newton a gagné cinq verges au troisième essai et un pour avoir progressé de la ligne des 42 verges de la Nouvelle-Angleterre et a immédiatement frappé le ballon pour ralentir le chronomètre à huit secondes de la fin. Sur le jeu suivant, il a frappé une passe de 20 verges à Jakobi Meyers pour mettre Folk – un ancien botteur des Jets – en position pour le panier gagnant.

Le coup de pied a laissé les Jets 0-9 pour la première fois de l’histoire de la franchise, et ce fut une perte atroce.

Après que Folk ait connecté de 29 verges avec 6:04 à jouer pour réduire le déficit des Patriots 27-20, Joe Flacco – qui a eu un bon match jusqu’à ce point – a tenté de mettre le jeu sur la bonne voie.

Flacco a remis le match à la Nouvelle-Angleterre après que sa passe à Denzel Mims ait été interceptée par JC Jackson.

À l’attaque suivante, Newton a obtenu le score égalisateur et a arrêté tout l’élan des Jets, qui n’ont pas pu récupérer.

Newton était 27 sur 35 pour 274 verges et Meyers avait 12 réceptions pour 169 verges pour la Nouvelle-Angleterre (3-5), ce qui a empêché sa première séquence de cinq défaites depuis 1995 avec Bill Parcells.

Flacco a réussi 18 réussites sur 25 tentatives pour 262 verges et trois touchés, dont deux profonds contre Breshad Perriman avec des prises spectaculaires et l’autre contre Jamison Crowder, mais son interception a changé le cours du match en dernière période.

Le quart-arrière des Jets est parti avec le goût amer de la défaite, cependant, pendant le match, il a établi un record pour la ligue, se classant 20e de tous les temps et déplaçant Joe Montana avec 40 551 verges par la passe. .

Le botteur Sergio Castillo, de parents mexicains, a remporté deux buts sur le terrain de 35 et 50 verges, et les points supplémentaires dans les trois touchés des Jets.

La réunion du lundi soir avec laquelle la neuvième semaine de la NFL s’est terminée a eu lieu entre les deux pires équipes de la division Est de la Conférence américaine, qui est dirigée par Buffalo Bills (7-2), suivie de Miami Dolphins (5 -3) à mi-chemin de la saison en direction des éliminatoires.