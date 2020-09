Les Los Angeles Clippers tenteront de se qualifier pour leur première finale de Conférence Ouest vendredi lorsqu’ils affronteront les Denver Nuggets lors du cinquième match de leur série de demi-finales dans la bulle NBA près d’Orlando.

Les Clippers ont pris un avantage de 3-1 contre les Nuggets mercredi dans une victoire de 96-85. Kawhi Leonard a récolté 30 points, 11 rebonds, neuf passes et quatre interceptions pour les Clippers, qui n’ont jamais été à la traîne. Leonard a marqué au moins 30 points en six matchs éliminatoires. Il marque en moyenne 29,2 points par match en séries éliminatoires.

“C’est toujours bien si vous pouvez vous rendre au tour suivant, mais nous avons encore beaucoup de travail à faire”, a déclaré Leonard aux médias après la victoire. “L’équipe de Denver ne démissionne pas. Ils ont un bon groupe là-bas, un bon entraîneur, donc nous nous battons toujours.”

Montrezl Harrell a ajouté 15 points et Lou Williams a récolté 12 points pour Los Angeles. Ivica Zubac avait 11 points et neuf rebonds. Marcus Morris Sr. a également marqué 11 points, tandis que Paul George a contribué 10 points mais a été limité par des problèmes de faute.

La défense des Clippers a joué un rôle clé dans le résultat, limitant les Nuggets à 39,7% de tir.

“C’était un excellent exemple de match et le vieil adage selon lequel votre défense vous sauvera et votre attaque vous laissera parfois tomber”, a déclaré l’entraîneur des Clippers Doc Rivers, dont le club a tiré 41,8%. “Nous avons eu de superbes tirs ce soir. Nous ne pouvions tout simplement pas faire de tirs, et je suis sûr qu’ils ressentent probablement la même chose. Mais au lieu de nous soucier des tirs que nous ne faisions pas, nous avons juste continué à jouer la défense. nous pour gagner le match. “

Nikola Jokic a récolté 26 points, 11 rebonds et six passes, tandis que Jamal Murray a terminé avec 18 points et sept passes pour Denver.

Murray, qui était 6 sur 15 à tirer du sol, a de nouveau été obligé de faire face aux Clippers qui lui ont envoyé plusieurs défenseurs, dont Leonard, George et Patrick Beverley.

“Nous avons fait tellement de bonnes choses ce soir”, a déclaré l’entraîneur de Denver Michael Malone. “C’était vraiment dommage que nous n’ayons pas trouvé de rythme offensivement. Et quand nous avons trouvé le rythme, et quand nous avons trouvé des coups ouverts, nous n’avons tout simplement pas pu les faire tomber.”

Les Nuggets, troisième tête de série, ont perdu 3-1 pour la deuxième série consécutive. Ils se sont ralliés en remportant trois victoires consécutives contre les Utah Jazz au premier tour pour avancer, mais les Clippers, deuxième tête de série, avec Leonard et toute leur profondeur, sont un plus grand défi.

“C’est un adversaire différent, évidemment”, a déclaré Malone. “Équipe très talentueuse et profonde, mais je pense que nous avons confiance en étant un groupe résilient et une équipe qui, lorsque tout le monde nous a radiés, nous avons trouvé un moyen. Mais tout ce qui m’inquiète pour le moment, pour être très honnête , c’est comment aider mon équipe, des deux côtés, à gagner le cinquième match. “

La défaite du match 4 a frustré plusieurs Nuggets, a déclaré Malone. Michael Porter Jr. était l’un d’entre eux.

«Nous avons l’impression que lors des deux derniers matchs, nous nous battons nous-mêmes», a déclaré Porter, qui a récolté 15 points, 13 en première mi-temps, avec 5 tirs sur 8 et 3 des 4 3 points.

– Médias au niveau du champ