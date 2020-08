Les Phillies brûlants tenteront de remporter leur sixième victoire consécutive lorsqu’ils tenteront un balayage de la série des Braves d’Atlanta dimanche soir à Philadelphie.

Les Phillies ont remporté leur cinquième consécutif, 4-1, samedi alors que Rhys Hoskins avait réussi trois coups sûrs, dont un circuit de trois points. Philadelphie a remporté cinq victoires consécutives pour la première fois depuis le 31 juillet-août. 5, 2018.

Une sixième victoire consécutive dimanche augmenterait les Phillies (14-14) au-dessus de 0,500.

Le droitier Jake Arrieta devrait faire son sixième départ. Arrieta (2-3, 4,32 en moyenne de points mérités) a été précis lors de sa dernière sortie, lançant cinq manches et accordant trois coups sûrs et un point. Il n’a lancé que 54 lancers avant qu’un retard de pluie ne mette fin à sa nuit contre les Nationals de Washington.

Arrieta a une fiche de 6-3 avec une MPM de 2,93 en 10 départs en carrière contre les Braves. Cette saison, Arrieta a été incohérent mais a commencé à mieux localiser ses emplacements, en particulier lors de son départ contre les Nationals mardi.

“L’action était en retard sur le plomb, le coupeur bougeait vraiment bien”, a déclaré Arrieta. “J’ai lancé de bons changements.”

Arrieta, ancienne lauréate du NL Cy Young Award avec les Cubs de Chicago, est dans la dernière année d’un contrat de trois ans de 75 millions de dollars avec les Phillies.

Si Arrieta peut retrouver son ancienne forme, les Phillies ont une chance d’atteindre les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2011.

“Je peux lancer à un très haut niveau et je sais que je suis capable de le faire”, a déclaré Arrieta, 34 ans.

Andrew McCutchen a ajouté deux coups sûrs lors de la victoire de samedi et l’enclos des releveurs des Phillies, toujours amélioré, a soutenu Zach Eflin avec deux manches sans but, une chacune par Hector Neris et Brandon Workman.

L’avance des Braves a été réduite à deux matchs devant les Phillies dans la Ligue nationale de l’Est. Le match de dimanche soir est le dernier prévu entre les deux sur le calendrier 2020 raccourci.

On s’attend à ce que les Braves se tournent vers Huascar Ynoa pour commencer dimanche soir dans ce qui serait finalement surnommé un match de bullpen. Ynoa (0-0, 4,32 ERA) a disputé quatre matchs cette saison avec deux départs.

Ynoa a débuté le 9 août contre les Phillies cette saison, abandonnant un point en 2 1/3 de manches, et détient une marque de 0-0 avec une MPM de 2,84 en trois apparitions en carrière contre l’équipe.

L’enclos des relevés des Braves a lancé assez efficacement ces derniers matchs.

Closer Mark Melancon a cédé un circuit de trois points à Scott Kingery lors de la défaite 7-4 de vendredi en 11 manches. Mais avant cela, Luke Jackson, Darren O’Day, AJ Minter, Chris Martin, Will Smith et Shane Greene se sont combinés pour lancer six manches de blanchissage vendredi.

Tyler Matzek et Grant Dayton ont lancé 3 2/3 de manches sans but samedi.

“Non seulement nous avons de grands bras, mais nous avons de très bons mecs là-bas”, a déclaré Greene. “Nous comprenons que si nous voulons tout gagner, l’enclos des releveurs doit être une énorme force. Nous avons maintenant une puce sur notre épaule pour nous assurer que nous faisons le travail. Nous nous nourrissons de l’énergie de l’autre. Ils disent que frapper c’est contagieux. Mais je pense que le pitching est tout aussi contagieux. “

Les Braves, qui ont une fiche de 6-10 sur la route, avaient une fiche de 47-34 la saison dernière.

Freddie Freeman a choisi samedi pour prolonger sa séquence de frappes à 12. Freeman semble retrouver sa forme All-Star depuis sa guérison des symptômes du COVID-19.

“Je commence à me sentir mieux et plus à l’aise au marbre”, a déclaré Freeman.

