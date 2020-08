Suite à la victoire de mercredi contre les Nationals de Washington, Joe Girardi a répondu à plusieurs questions sur d’éventuels reports à venir.

Et un report est exactement ce qui est arrivé moins de 24 heures plus tard.

Le manager des Phillies de Philadelphie a déclaré qu’il soutiendrait toute décision de se lever contre l’injustice raciale et sociale. Quelques heures avant le match de jeudi, les Phillies ont décidé de ne pas disputer la finale contre les Nationals pour protester contre Jacob Blake, 29 ans, se faisant tirer sept fois dans le dos par un policier blanc à Kenosha, dans le Wisconsin.

“Je leur dirais de suivre leur cœur”, a déclaré Girardi mercredi après avoir enregistré sa 1 000e victoire en carrière en tant que manager. «Les sentiments sont des sentiments. Ils ne sont jamais bons ou mauvais, ce ne sont que des sentiments. Et vous devez suivre ce que votre cœur vous dit.

Après une journée de congé inattendue, les Phillies entameront une série de trois matchs contre les Braves d’Atlanta en visite vendredi. C’est la dernière série de saison régulière entre les équipes.

Les Phillies chercheront leur quatrième victoire consécutive en remettant le ballon au droitier Zack Wheeler, qui a une fiche de 3-0 et une MPM de 2,76 en cinq départs.

Les Braves seront à la recherche de leur troisième victoire consécutive et de leur cinquième en six matchs. Mercredi, les Braves ont complété un balayage impressionnant d’un double face aux Yankees de New York, 2-1 et 5-1.

“C’était vraiment, vraiment gros”, a déclaré Freddie Freeman à propos du balayage. “Surtout dans une saison de 60 matchs. Quand vous avez deux matchs en une journée, cela peut certainement aller dans la direction opposée. Quand vous avez des départs comme nous l’avons fait aujourd’hui, cela a donné le ton tôt. Ian (Anderson) était absolument phénoménal, et Max (Fried) a enchaîné avec une autre brillante performance. “

Les Braves enverront Robbie Erlin au monticule pour ouvrir la série contre les Phillies. Erlin a une fiche de 0-0 avec une MPM de 5,14 en cinq matchs cette saison, dont deux sont des départs.

Erlin détient une marque de 1-1 en carrière avec une MPM de 3,21 contre les Phillies en sept apparitions (quatre départs). Le gaucher espère maintenir l’élan positif des Braves dans une saison remplie de blessures. Pourtant, les Braves ont 18-12 ans à mi-chemin de cette saison raccourcie de 60 matchs et possèdent une avance de 4-3 saisons sur les Phils.

“Ce n’était pas facile, croyez-moi”, a déclaré le manager des Braves Brian Snitker. “Ce fut une première mi-temps très productive, mais ce n’était pas du tout facile d’y arriver avec tout ce que nous avons traversé. Ces gars-là continuent de grincer. Nous avons perdu des morceaux de notre alignement. Nous avons perdu de gros morceaux de notre rotation de départ. Ils continuent de jouer. “

Freeman, qui a mis du temps à se remettre des symptômes du COVID-19, a une séquence de 10 matchs consécutifs. Pour la saison, il atteint .304 avec cinq circuits, 10 doubles et 21 marches.

“Les choses commencent à cliqueter”, a déclaré Freeman.

