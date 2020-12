Georgina Rodriguez Elle est l’une des femmes les plus suivies sur Instagram au monde. Et il n’est pas surprenant que le partenaire de Cristiano Ronaldo ait déjà un énorme 22 millions d’adeptes, Non seulement à cause de sa relation avec le footballeur portugais de la Juventus, mais aussi à cause du contenu avec lequel il alimente son profil sur Instagram, puisqu’il balaie toutes les publications qu’il télécharge sur le réseau.

La mannequin et influenceuse publie généralement des photos et des vidéos suggestives avec lesquelles la température monte sur Instagram, mais elle télécharge également des photos avec Cristiano Ronaldo, avec sa famille, des promotions de certaines entreprises avec lesquelles elle travaille … Mais, quels sont les posts de Georgina Rodríguez avec plus d’Instagram «J’aime»?

10. Tendance à la quarantaine

Cette publication a balayé lors du premier confinement par le coronavirus et compte 3,2 millions de “ j’aime ”. Sur la photo, Georgina Rodríguez semble suspendre ses vêtements dans un string et dans le dos.

9. “Mon tout”

3,4 millions de ‘je t’aime’ Georgina Rodríguez a reçu pour cette photographie dans laquelle elle apparaît radieuse dans une robe rouge avec un Cristiano Ronaldo souriant, qu’elle définit comme ‘mon tout’.

8. En tant que serveuse sur le yacht

Pendant les vacances d’été, Georgina Rodríguez et Cristiano Ronaldo ont profité de la Méditerranée sur leur luxueux yacht. Et l’influenceur a un jour servi de serveuse avec les Portugais. «Profitez de mon amour», a-t-il déclaré dans ce post qu’il a 3,5 millions de «j’aime».

7. Un cœur simple sur la mer

Une autre des photos de l’été avec laquelle Georgina Rodríguez a dévasté est celle qui pose aux côtés de Cristiano Ronaldo (3,5 millions de «j’aime»).

6. Se maquiller dans la salle de bain

Jusqu’à 3,6 millions de “ j’aime ” qu’il a reçus avec cette photo dans laquelle il apparaît en train de se maquiller dans la salle de bain, montrant sa silhouette spectaculaire.

5. La famille

Georgina Rodríguez a publié en été cette belle photo de toute la famille sur le yacht qui compte 3,7 millions de ‘likes’ et qu’elle accompagnait de ce message: «Ce qui est destiné à arriver trouvera toujours une voie unique, magique et merveilleuse manifester.

4. Journée à la plage

Évidemment, les photos avec le plus de «likes» sont les plus récentes car c’est à ce moment-là qu’elles ont le plus de followers. Une autre avec qui il a balayé pendant les vacances d’été était cette famille passant une journée à la plage: «Main dans la main, avec beaucoup de rêves à réaliser». (3,8 millions de «j’aime»).

3. Premier plan éblouissant

Avec cette brune d’été et portant un sourire, Georgina Rodríguez a ébloui avec ce gros plan qui compte 4,1 millions de “ j’aime ” sur Instagram.

2. Futur mariage?

Avec ce “oui” qu’il écrit à côté de cette belle photo d’une nuit d’été, il y a eu beaucoup de spéculations sur un éventuel engagement. Ils se marieraient alors que la pandémie de coronavirus serait déjà dépassée… (4,6 millions de «je t’aime»).

1. Le baiser le plus passionné

Quelques jours avant cette dernière photo, Georgina Rodríguez et Cristiano Ronaldo ont joué dans ce baiser passionné en haute mer avec lequel l’influenceuse espagnole a réalisé 4,9 millions de “ j’aime ”, il s’agit de sa publication avec le plus de “ j’aime ” de tout son profil de Instagram.