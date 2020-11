April del Rio

Journal La Jornada

Dimanche 8 novembre 2020, p. a12

Les pilotes de la série Nascar valorisent également les places qu’ils occupent actuellement dans le championnat, car malgré la pandémie, ils ont su maintenir l’adrénaline de la compétition et poursuivre leur progression.

Nous avons eu un bon résultat, c’est définitivement celui que nous recherchons toute la saison; C’est le produit du travail de toute l’équipe, de l’effort de nombreuses personnes, a déclaré Abraham Calderón, vainqueur la veille à la neuvième date à l’Aguascalientes Oval, de la catégorie étoiles Nascar Peak.

C’était une course amusante. La voiture avait un bon rythme, nous en avons profité et avons réussi à décrocher la victoire. Il faut continuer à travailler, il y a encore trois dates. Je suis content du résultat, après une année qui a été si difficile à bien des égards, a marqué le Regiomontano, pilote de l’équipe Telmex-Telcel.

Pour le leader du championnat, Rubén Rovelo de la capitale, c’était aussi une course très amusante, bien qu’il ait dû ramer à contre-courant en partant dernier car le départ était avec une grille inversée, selon le classement général, donc il est parti de la queue, mais a terminé à la troisième place.

On aurait aimé décrocher la cinquième victoire de la saison, mais la troisième place nous sert beaucoup, a apprécié Rovelo, pilote de l’équipe Alessandro, qui compte d’autres pilotes dominants dans la série mexicaine, comme Regina Sirvent, vainqueur vendredi de la course Nascar Camions.

Cette date était très importante, monter sur le podium était l’objectif et nous l’avons atteint, a-t-il noté.

Salvador de Alba, deuxième du classement, a également dû partir de derrière et se battre pendant 210 tours pour terminer à la deuxième place. Ce n’est certainement pas ce à quoi nous nous attendions, c’était une course difficile, mais terminer la compétition est une bonne chose. L’équipe a travaillé très dur pour arriver ici et être à l’avant-garde. Il suffit de réfléchir à ce qui s’en vient et de se préparer, a déclaré le pilote d’entraînement SA Racing Team.

Les prochaines dates de Nascar sont prévues les 27 et 28 novembre, un double panneau d’affichage à l’Ecocentro de Querétaro, avec une fréquentation réduite du public, à définir par les autorités.