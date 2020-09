La mouche sacrifiée d’Erik Gonzalez a couronné une neuvième manche de deux points alors que les Pirates de Pittsburgh se sont rassemblés pour battre les Reds de Cincinnati 3-2 dimanche.

Josh Bell et Ke’Bryan Hayes ont commencé le rallye gagnant avec des simples au large de Raisel Iglesias (2-3). Bell a ensuite marqué le point égalisateur sur le single de Cole Tucker.

Un retrait plus tard, Gonzalez s’est aligné sur le terrain droit et Tucker a facilement battu le jet hors cible de Nick Castellanos.

«Je suis allé là-haut en pensant simplement que j’essayais de regarder le ballon en premier, et je sais que si c’est une frappe, alors je vais me balancer, a dit Gonzalez.

Gonzalez a travaillé son chemin pour devenir le frappeur quotidien des arrêts-courts et des premiers et est au bâton .289. Il a passé les cinq premières saisons de sa carrière en tant que joueur de banc.

«Nous parlons de profiter des opportunités, de la méritocratie du temps de jeu et il mérite de jouer, a déclaré le manager de Pittsburgh, Derek Shelton. «Il a été notre meilleur joueur. Il a été exceptionnel. ”

Richard Rodriguez (1-2) a lancé un neuvième sans but pour la victoire. Il était l’un des cinq releveurs qui ont tenu les Reds sans but au cours des six dernières manches, après Geoff Hartlieb, Sam Howard, Chris Stratton et Nik Turley.

L’enclos des releveurs des Pirates a été criblé de blessures plus tôt dans la saison et Keone Kela, plus proche, reste mis à l’écart par une tension de l’avant-bras droit.

«Nous vous présentons bien, vous devez trouver un moyen de gagner le match, a dit Tucker. “ Ça faisait du bien d’enchaîner quelques coups et une mouche sacrificielle pour les récompenser avec un W. ”

Le partant recrue des Reds, Tejay Anthony, était en ligne pour sa première victoire dans la ligue majeure après avoir lancé un ballon d’une course en cinq manches. Castellanos a réussi un circuit de deux points.

Anthony a accordé cinq coups sûrs tout en en retirant six et en marchant deux. Il faisait son troisième départ en carrière et sa huitième apparition.

Le circuit de Castellanos à l’enclos des relevés des Reds dans le champ du centre gauche est intervenu en troisième manche pour ouvrir le score après que Joey Votto a réussi un match nul. C’était le 12e de la saison de Castellanos.

Iglesias tentait d’obtenir un arrêt de cinq retraits. Il est entré pour protéger une avance d’un point dans la huitième manche avec un retrait et des coureurs aux premier et deuxième points.

Iglesias a échappé à cet embouteillage en frappant Colin Moran et en faisant aligner Gregory Polanco. Iglesias, cependant, n’a pas pu le fermer.

«J’essayais de me concentrer sur le lancer dans la zone de frappe et d’obtenir un double jeu, a dit Iglesias à propos de la neuvième manche. “ Malheureusement, les choses ne se sont pas déroulées comme je l’espérais. ”

Ce fut une autre perte décevante pour les Reds, qui ont 18-23 ans malgré la signature à la fois de Castellanos et de Mike Moustakas pour des contrats de quatre ans et 64 millions de dollars en tant qu’agents libres à l’offseaon.

«Chaque match est une occasion de sortir et de rivaliser avec, a dit le gérant David Bell. «Nous avons encore une opportunité devant nous, c’est donc notre objectif. Nous avons des gars qui ont été dans ces situations toute leur vie. ”

Gonzalez, Adam Frazier et Hayes ont chacun réussi deux coups sûrs chacun pour Pittsburgh.

Le partant des Pirates, Chad Kuhl, a duré trois manches alors que son nombre de lancers augmentait rapidement en raison de quatre buts. Il a retiré cinq balles tout en accordant deux points et deux coups sûrs.

C’était le sixième départ de Kuhl depuis son absence la saison dernière alors qu’il se remettait de la chirurgie de Tommy John au coude droit.

DÉPLACEMENT DE LA ROSTER

Les Pirates ont rappelé OF Jason Martin du site d’entraînement alternatif et placé OF Anthony Alford sur la liste des handicapés de 10 jours. Alford a subi un coude droit cassé en fin de saison samedi soir lorsqu’il s’est écrasé dans la clôture à la poursuite d’un home run de Tucker Barnhart de Cincinnati.

Réclamé des dispenses des Blue Jays de Toronto le 27 août, Alford avait débuté quatre des cinq matchs précédents dans le champ central. Tucker compte obtenir la plupart des départs au centre pour le reste de la saison.

CHAMBRE DES FORMATEURS

Reds: RHP Sonny Grey (fatigue du bras) doit lancer jeudi contre les Cubs à Chicago, lui accordant neuf jours de congé entre les départs. Il a été marqué pour six points en 2/3 d’une manche lors de sa précédente sortie le 1er septembre contre les Cardinals de St Louis.

SUIVANT

Reds: Off lundi, puis rendez visite aux Cubs mardi dans le premier match d’une série de trois matchs.

Pirates: Accueillez les White Sox de Chicago mardi pour commencer une série de deux matchs après un lundi de congé.

—

Plus AP MLB: https://apnews.com/MLB et https://twitter.com/AP-Sports