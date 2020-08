ST. LOUIS (AP) Erik Gonzalez et Adam Frazier ont fait un simple dans les points, la recrue Cody Ponce a remporté sa première victoire dans le championnat et les Pirates de Pittsburgh ont battu les Cardinals de St. Louis 2-0 jeudi soir pour un double balayage.

Cole Tucker a mené le coup d’envoi en manches supplémentaires lors de la victoire 4-3 des Pirates dans le premier match.

Ponce (1-1) a été utilisé comme releveur lors de ses deux premières apparitions cette saison et a fait son premier départ dans la ligue majeure. Il est allé 5 2/3 manches, tenant les Cardinals sans but et dispersant cinq coups sûrs.

” Vous savez quoi, c’est génial. C’est un moment amusant ”, a déclaré Ponce. «Les nerfs étaient définitivement là quand je suis sorti pour la première manche. J’étais plus à l’aise dans la seconde. Je voulais juste faire de mon mieux. ”

La recrue Nick Turley a lancé le septième pour enregistrer son premier arrêt dans les majeures. Avant cette année, Turley n’était pas apparu dans le ballon affilié depuis 2017 en raison de blessures au coude.

L’entraîneur de Pittsburgh, Derek Shelton, était heureux que ses deux recrues aient chacune décroché une première dans le deuxième match.

«Pour le premier grand départ de Ponce dans la ligue, c’était extrêmement impressionnant, a dit Shelton. ” Il s’est levé et a fait tomber ses fesses. Je pensais qu’il avait fait un travail d’enfer.

«Nous avons eu deux premières ce soir. Nick a obtenu son premier arrêt dans la ligue majeure. C’était grand pour lui. Il a travaillé très dur pour revenir. Tout le mérite lui revient mentalement et physiquement. ”

La recrue de St. Louis Johan Ovideo (0-1) a pris la perte. Il a lancé cinq manches, permettant quatre coups sûrs et deux points. Kwang Hyun Kim a lancé six manches dans le premier match, accordant trois coups sûrs et une course non méritée.

«Excellent départ des lancers aux deux extrémités du double, a dit le manager de St. Louis Mike Shildt. «En entrant, nous étions à l’aise et confiants. Nous allions obtenir six manches des partants, ce que nous avons fait. Vous avez deux points mérités. Nous aurions pris cela tous les jours de la semaine, mais ce n’était pas suffisant pour nous d’en ramener un à la maison – ou deux. ”

Pittsburgh a marqué les deux points dans le troisième. Gonzalez et Frazier ont frappé des simples consécutifs, marquant JT Riddle et John Ryan Murphy.

Le premier match de sept manches est allé aux figurants à égalité à un, et Tucker a marqué le coureur automatique Jarrod Dyson avec un simple sur John Gant (0-2) dans le huitième. Pittsburgh a ajouté deux autres points avec deux retraits sur un simple RBI de Bryan Reynolds et une erreur du troisième but Brad Miller d’une balle frappée par le receveur Jacob Stalling.

Chad Kuhl a livré six manches d’une balle à un point pour Pittsburgh, Chris Stratton (2-0) a lancé un septième sans but et Richard Rodriguez a accordé deux points, mais a obtenu son deuxième arrêt en lançant le huitième.

«Je me sens vraiment bien à chaque fois, a dit Kuhl, qui a raté la saison dernière avec la chirurgie de Tommy John. Je suis content de mon état actuel et excité de voir où je vais à partir d’ici. ”

St. Louis a marqué sur une volée sacrifiée par Kolten Wong et un simple par Paul Goldschmidt qui a rebondi sur Rodriguez. Mais Rodriguez a retiré les deux derniers frappeurs, tous deux gauchers, pour clouer la victoire.

C’était le cinquième match supplémentaire cette saison pour Pittsburgh et le premier pour St. Louis. C’était la première victoire des Pirates dans le nouveau format, et depuis la saison dernière, ils avaient perdu 11 matchs consécutifs en extra-manche.

Yadier Molina a mené le cinquième avec un circuit contre Kuhl pour un match nul 1-1. C’était le 157e coup de circuit en carrière de Molina, dépassant Matt Holiday pour le 11e rang sur la liste de carrière des Cardinals. Il a également dépassé Joe «Ducky» Medwick avec son 924e RBI en carrière pour le huitième de l’histoire des Cardinals.

Les Pirates ont pris les devants 1-0 lorsque Stallings a réussi un simple avec deux retraits pour marquer Tucker en quatrième manche pour une course non méritée contre Kim. Stallings a frappé en toute sécurité dans six de ses sept derniers matchs.

RETOUR APRÈS ASSIS

OF Dexter Fowler est revenu dans la formation de départ et a joué sur le terrain droit dans le premier match du double. Fowler, avec le lanceur Jack Flaherty, a choisi de ne pas participer au match de mercredi pour protester contre l’injustice sociale après le meurtre d’un homme noir par un policier dans le Wisconsin.

Flaherty a déclaré avoir discuté de la protestation unifiée dans le baseball avec les joueurs jeudi, mais rien ne s’est concrétisé en partie à cause de la réaction de certains joueurs qui ne voulaient pas s’absenter.

«C’est difficile parce qu’hier aurait été le jour de l’action à l’échelle de la ligue, et cela n’a pas pu se produire à l’échelle de la ligue hier, a dit Flaherty. J’espère que cela pourrait arriver aujourd’hui, mais il ne semble pas que cela puisse arriver aujourd’hui. ”

DÉPLACEMENT DE LA ROSTER

Pirates: OF Anthony Alford a été réclamé jeudi de dispense des Blue Jays de Toronto.

Cardinaux: RHP Junior Fernandez a été activé jeudi et ajouté à la liste. … St. Louis a nommé RHP Seth Elledge en tant que 29e homme de la liste des doubles. … le club a également opté pour Edmundo Sosa au camp de site alternatif de Springfield, Missouri.

CHAMBRE DES FORMATEURS

Pirates: RHP Keone Kela (inflammation de l’avant-bras droit) a été placé sur la liste des blessés à 10 jours. Il n’a pas lancé depuis qu’il a quitté le match du 21 août contre les Brewers. Le rapprochement de Pittsburgh avait fait l’objet de spéculations avant la date limite du 31 août.

Cardinaux: Le LHP Andrew Miller (fatigue à l’épaule) a été placé sur la liste des blessés de 10 jours rétroactivement au 24 août. Miller (0-1, 4,76) compte deux arrêts en tête de l’équipe en deux occasions et sept apparitions au total cette saison.

SUIVANT

Pirates: LHP Derek Holland (1-1, 6,17) partira à Milwaukee le jour de Jackie Robinson. Holland a accordé un point sur quatre coups sûrs et trois marches tout en retirant cinq points en cinq manches à son dernier départ contre les Brewers. … Milwaukee débutera RHP Corbin Burnes (0-0, 3,42).

Cardinaux: RHP Daniel Ponce de Leon (0-2, 5,25) s’élancera contre les Indiens en visite. a accordé deux points sur trois coups sûrs avec quatre marches en 4 2/3 manches contre les Reds dimanche dernier. Il est tombé un peu timide d’enregistrer sa première victoire dans un rôle de départ. … Cleveland utilisera RHP Triston McKenzie (1-0, 1,50), qui a réalisé l’un des meilleurs débuts en Ligue majeure de l’histoire de l’équipe samedi dernier contre les Tigers, en attisant 10 en six manches et en n’accordant que deux coups sûrs.

—

