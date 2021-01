Rosalía A. Villanueva

Journal La Jornada

Lundi 4 janvier 2021, p. 4

En 2021, l’entraîneur de plongeon Iván Bautista a reçu avec intégrité pour faire face aux engagements qui culmineront avec les Jeux Olympiques de Tokyo en juillet et août, après avoir surmonté des adversités parmi ses médaillés en raison d’infections à coronavirus, car en plus de Paola Espinosa, Iván García était également infecté. , Germán Sánchez et Alejandra Orozco; certains étaient asymptomatiques et tous ont été mis en quarantaine.

Des jours d’incertitude, d’angoisse et d’inquiétude ont été vécus par l’équipe de Bautista en novembre et décembre, alors que les plongeurs, après avoir appris leurs résultats positifs de PCR, ont arrêté de s’entraîner et se sont retirés chez eux.

«Il y a eu quatre personnes infectées et il n’y a eu aucun cas dans le groupe multidisciplinaire, les formateurs et l’équipe médicale. Ils ont fait des films pour voir leurs poumons et seule Paola a été celle qui a présenté une légère image de pneumonie.

«El Pollo (Iván García) a eu un rhume de deux jours. Alejandra dans le premier test s’est révélée négative et dans le second elle était positive, elle était asymptomatique, mais sa mère était également infectée, tout comme la mère de Paola et sa fille Ivana », a déclaré Bautista.

Pendant l’isolement, les plongeurs se sont rétablis, ont reçu le soutien de l’entraîneur et ont été suivis par les médecins.

L’entraîneur revient aujourd’hui avec son équipe aux activités du complexe aquatique de Guadalajara, divisées en groupes et horaires décalés, donnant la priorité aux olympiens, tandis que les jeunes et les enfants continueront avec des cours à distance à domicile.

Après que la Fédération internationale de natation amateur (FINA) a confirmé le calendrier pour cette année, Bautista maintient les attentes des plongeurs pour assister à la Coupe du monde et aux World Series dans le programme de compétition qui commence à la fin du mois de février, Ce sera trois mois d’activité intense avant la foire olympique japonaise.

Bien que la Fédération mexicaine de natation n’ait pas encore donné de date pour le contrôle technique en direction de la Coupe du monde de Tokyo ni ne connaisse les invitations pour la Série mondiale, à laquelle seuls Espinosa, Melany Hernández, Yahel Castillo et Juan Celaya sont qualifiés, elle espère recevoir la confirmation d’Alejandra Orozco et de Gabriela Agúndez.