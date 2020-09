Le Big 12 et l’ACC ont ouvert leurs saisons de football universitaire au cours de la semaine 2, et le week-end a produit quelques réactions excessives.

Il y a eu des débuts, des bouleversements et des drames, même si les choses auraient pu sembler un peu étranges avec des stades pour la plupart vides au milieu de la pandémie COVID-19 en cours aux États-Unis.

PLUS: La présence de Trevor Lawrence valide la saison 2020

Nous sommes toujours là pour les réactions excessives. Voici quelques-uns des plus grands scénarios qui ont émergé de la semaine 2:

Les règles de la Fun Belt!

La Louisiane et l’État de l’Arkansas ont remporté deux bouleversements lors de la semaine 2 contre les 12 premiers joueurs de l’Iowa State et du Kansas State, respectivement. La Caroline côtière a couronné le tout avec une victoire de 28-23 contre le Kansas non classé, ce qui n’était pas aussi bouleversé.

La Louisiane a provoqué la première grande surprise de 2020 en éliminant le 23e État de l’Iowa 31-14 à Ames samedi. Les Ragin ‘Cajuns ont renvoyé un botté de dégagement et un coup d’envoi pour un touché et ont dominé la seconde période. SN avait cela bouleversé sur le radar, mais n’était pas tout à fait prêt à l’appeler. Le quart-arrière de l’État de l’Iowa, Brock Purdy, a été limité à 16 passes sur 35 pour 145 verges avec une interception.

Environ une demi-heure plus tard, l’État de l’Arkansas a battu l’État du Kansas 35-31 dans un thriller, avec Jonathan Adams Jr. capturant huit attrapés pour 98 verges et trois touchés.

Le Big 12 ressentira la piqûre avec le milieu de sa conférence en prenant une raclée. Peut-être que ces jeux se déroulent différemment avec des stades pleins, mais ce n’est pas une excuse.

Ces bouleversements permettront également à l’entraîneur de la Louisiane Billy Napier et à l’entraîneur de l’État de l’Arkansas, Blake Anderson, de participer au prochain tour du carrousel des entraîneurs. Cela montre également que Jamey Chadwell a un programme d’amélioration avec les Chanticleers. Pour l’instant, la course de la Sun Belt devrait être plus excitante avec ces équipes en compétition avec Appalachian State.

PLUS: Big 12 prévisions pour 2020

Oklahoma-Texas est en marche!

Eh bien, cela pourrait être vrai.

L’Oklahoma a ouvert sa saison avec une éruption de 48-0 contre le FCS Missouri State. Spencer Rattler a regardé la partie en frappant 14 des 17 passes pour 290 verges et quatre touchés en première mi-temps. Ses débuts étaient comparables à ceux de Baker Mayfield, Kyler Murray et Jalen Hurts les trois saisons précédentes. Bien sûr, c’était l’État du Missouri, mais vous ne pouvez pas ignorer l’arsenal réapprovisionné à Norman.

Oklahoma QB fait ses débuts sous Lincoln Riley quatre dernières années: 17: Mayfield: 329 verges, 3 touchés

18: Murray: 209 verges, 2 touchés

19: fait 332 verges, 3 touchés

20: Rattler, 290 mètres, 4 touchés (HALF) – Bill Bender (@ BillBender92) 13 septembre 2020

Le demi-offensif Seth McGowan et le receveur Marvin Mims ont marqué de longs touchés en première mi-temps et semblent être de solides contributeurs dans la même vieille attaque impressionnante de Lincoln Riley.

Le développement continu de Rattler sera la clé d’une autre course de championnat Big 12 et peut-être d’un rachat de College Football Playoff.

BENDER: Six façons de secouer les éliminatoires du football universitaire en 2020

Le Texas n’a pas dérangé l’UTEP lors de son ouverture, remportant une victoire de 59-3. Le quart-arrière senior Sam Ehlinger a frappé Joshua Moore pour un touché de 78 verges lors du premier jeu du match, et à partir de là, les Longhorns l’ont fait.

Ehlinger a récolté 429 verges et cinq touchés par la passe dans la seule première moitié. Peut-être plus important encore, toute cette production est venue avec seulement deux tentatives précipitées.

Les Sooners et Longhorns se rencontreront le 10 octobre dans ce qui pourrait être le premier de deux affrontements cette saison. Ce serait encore mieux pour le Big 12 si les deux étaient invaincus dans ce match. Il a besoin de ces projecteurs.

Clemson ne perdra pas dans l’ACC!

Il est difficile de l’imaginer; les Tigres ressemblent à la même machine ridicule des deux côtés du ballon après une éruption 37-13 de Wake Forest à Winston-Salem. Trevor Lawrence et Travis Etienne étaient au sommet de leur forme en tant que meilleur combo de quart-arrière du football universitaire, et les Tigers pourraient en fait avoir plus de talent brut que leurs équipes de championnat national. Ça c’est effrayant.

Sérieusement, qui peut prétendre à l’ACC? La Caroline du Nord menait 10-6 après trois quarts avant de lancer un coup de poing à élimination directe contre Syracuse dans une victoire de 31-6. Notre Dame a été bâclée lors de ses débuts à l’ACC, une victoire de 27-13 à domicile contre Duke. Louisville pourrait être intéressant avec son talent de position de compétence, qui a éclaté dans la victoire 35-21 des Cardinals sur l’ouest du Kentucky.

Mais Clemson semble toujours au-dessus de tout le monde dans la conférence, et les équipes qui pourraient vraiment accumuler des talents n’ont pas encore joué.

Ne dormez pas sur «The U»!

L’offensive des Hurricanes au nouveau look sous la direction du coordinateur Rhett Lashlee comportait une attaque en cours d’exécution implacable orchestrée par le quart-arrière des transferts de Houston D’Eriq King.

King a complété 16 des 24 passes pour 144 verges et un touché, mais ses 12 courses pour 83 verges et un autre score ont ouvert l’offensive. Cam’Ron Harris a ajouté 17 courses pour 134 verges et deux autres touchés.

Miami a terminé avec 52 courses pour 337 verges dans une victoire de 31-14 contre UAB. La défense – même sans Greg Rousseau – a limité les Blazers à 80 verges au sol.

C’est une belle première étape pour l’entraîneur de deuxième année Manny Diaz, mais nous réserverons notre jugement jusqu’à la fin du match de cette semaine à Louisville, qui reçoit le traitement aux heures de grande écoute.

“Le U” va au moins dans la bonne direction.

FSU est un désastre!

C’est trop tôt pour ça. Mike Norvell a fait un travail fantastique en développant des talents pour les compétences à Memphis, mais la reconstruction à Tallahassee va demander beaucoup plus de travail.

Les Seminoles ont perdu 16-13 contre Georgia Tech dans un premier match moche qui a été retardé deux fois par la météo. Ce n’était pas le même désastre que le premier match de Willie Taggart, une défaite de la fête du Travail contre Virginia Tech en 2017, mais cela ne permettra pas à Norvell de se sentir mieux au sujet de l’état du programme.

Les Seminoles ont perdu une avance de 10 points en première période dans une seconde période brutale. Georgia Tech a devancé l’état de Floride pour le match 438-288. Les Seminoles ont eu trois revirements et une moyenne de seulement 2,6 verges par tentative de course.

Norvell fait face à un véritable défi pour ramener ce programme au niveau élevé qu’il avait établi au début de l’ère des éliminatoires de football universitaire. Les Seminoles ont une semaine de congé avant Miami, et le calendrier ne devient pas plus facile à partir de là.