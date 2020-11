Dix joueurs du PSG sont restés piégé pendant presque une heure dans un ascenseur de l’hôtel de concentration du club parisien en Allemagne. C’est juste avant le match qu’ils ont affronté l’équipe de Julian Nagelsmann, lorsque Kimpembe, Paredes, Di Maria, Marquinhos, Fadiga, Diallo, Gueye, Moise Kean, Dagba et Atil étaient secouru par les pompiers.

Toute cette scène invraisemblable est restée immortalisé dans les histoires Instagram de Layvin Kurzawa, qui a finalement supprimé la publication à la demande du club, même si cela ne servait à rien, il avait déjà fait écho à la situation dans la presse française et de nombreux ils ont sauvegardé l’enregistrement.

L’échec dans l’ascenseur augure déjà d’un mauvais après-midi pour les Parisiens, qui, sans leurs stars, Neymar Jr et Kylian Mbappe, ils lâchent un premier but de Di Maria et ils sont tombés à la Red Bull Arena (2-1) compliquant la classification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. L’équipe de Tuchel est en troisième position du groupe H, à trois points des deux leaders, Manchester United et RB Leipzig avec lesquels ils ont perdu et à égalité avec & Idot; stanbul Ba & scedil; ak & scedil; ehir.

Sur les dix joueurs arrêtés, cinq ont débuté quelques minutes plus tard contre Leipzig: Kimpembe, Marquinhos, Gueye (expulsé), Moise Kean et l’attaquant Di María, qui a raté un penalty à la seizième minute du match.