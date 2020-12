Bonne nouvelle pour Neymar. Le joueur brésilien a subi des tests médicaux lundi matin qui ont exclu qu’il souffre une cheville cassée, ce qui vous évite de devoir passer par la salle d’opération pour subir une opération, comme le rapporte Le Parisien. Cependant, mardi, des tests continueront d’être effectués pour déterminer l’étendue réelle de la maladie.

Dans le duel qui a mesuré le PSG et l’Olympique de Lyon, Neymar a dû partir sur une civière après un tacle dur à la cheville de Thiago Mendes à la 96e minute du match. Les alarmes se sont déclenchées et même le père du Brésilien a montré son malaise face à la quantité de coups de pied subie par son fils.

“Merde, jusqu’à quand? Tant de choses dont on parle, tant on permet cet excès de violence! Pourquoi ne pas l’arrêter au début, sur la première faute, pourquoi attendre la septième, la huitième ou la neuvième? Faut-il regarder le VAR pour voir ce qu’est une expulsion? Avons-nous besoin du VAR pour voir ce qu’est une entrée aussi violente? Avons-nous besoin que quelqu’un soit blessé pour prendre des décisions honnêtes? Un joueur fait des tacles irresponsables (ciseaux), violents, sur le côté, traverse l’espace physique de l’autre, sans même la possibilité de se défendre … c’est ce que nous nourrissons ces types d’acteurs et d’attitudes. Le football finira donc par perdre. Combien de temps ce sera la faute de la victime? (écrit en majuscules) Cela dépend de qui contrôle le jeu, qui a la possibilité de protéger… Ahhhhhhhhh. Pour faire quoi? Dieu s’en soucie !!! », écrit-il sur les réseaux sociaux.

Bien que le jeu ait été marqué par la dureté de Neymar, ceux de Tuchel ont perdu 0-1 et ne sont plus leaders de la Ligue 1. Ceux de Paris sont troisièmes avec 28 points, tandis que Lille est le leader et l’Olympique de Lyon deuxième, tous deux avec 29 points.