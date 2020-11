Ligue des champions



Les prières de Zidane ne sont pas exaucées: il perd le buteur contre l’Inter



Jenny Gámez 23 novembre 2020, 12h19

Le Real Madrid a un jeu clé et regorge de victimes sensibles.

Les heures passent et Zinedine Zidane perd espoir: Karim Benzema ne serait pas prêt pour le match à domicile du Real Madrid contre l’Inter Milan, pour la Ligue des champions, ce mercredi (15h00 heure colombienne).

Le référent de l’attaque a de nouveau passé la séance de lundi à faire de l’exercice seul, et bien qu’il fasse de son mieux pour être là, la réalité est que le temps ne semble plus l’atteindre.

Le casse-tête de Zidane est compliqué par le coronavirus covid-19 de Jovic positif, la lettre que le DT devrait avoir à disposition dans des situations d’urgence comme celle-ci.

Au milieu de l’angoisse, le grand bénéficiaire s’est avéré être Mariano, qui est passé du statut d’invisible à DT à celui de partant lors du dernier rendez-vous en Liga contre Villarreal et de jouer, sûrement, pour Giuseppe Meazza.

Aux victimes de Sergio Ramos et Federico Valverde, tous deux dus à une blessure, s’ajoute l’incertitude pour Casemiro et Militao, qui ont été testés positifs pour le covid-19 et devront passer de nouveaux tests dans les prochaines heures pour confirmer s’ils sont disponibles ou non.