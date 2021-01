Image de balise Karla Torrijos

Journal La Jornada

Jeudi 7 janvier 2021, p. a11

Après avoir été finaliste la saison précédente, Pumas arrivera de mieux en mieux au prochain tournoi Guardianes 2021, puisque les joueurs locaux ont acquis de l’expérience et que l’équipe est beaucoup plus forte, a déclaré le gardien de but auriazul Alfredo Talavera.

Nous avons toujours très faim, très excité, c’est pourquoi le dernier tournoi a eu lieu, mais cette fois, avec plus de sécurité car nous savons déjà à quoi ressemble la route. La différence maintenant est que les jeunes ont acquis plus d’expérience, ils se sont consolidés pour contribuer à l’équipe et ils le feront de la meilleure façon. Nous sommes arrivés de mieux en mieux, a-t-il déclaré hier lors d’une conférence virtuelle.

Il a indiqué que pour le prochain concours Liga Mx, qui débutera ce vendredi, le défi de l’équipe universitaire sera de surmonter ce qui a été fait lors du tournoi des Gardiens 2020.

Nous avons placé la barre très haut et à partir de là, nous ne pouvons plus sortir, c’est l’engagement que nous avons. L’équipe est convaincue que nous devons faire quelque chose d’égal ou de mieux. Dernier tournoi personne ne nous a fait confiance, pour toutes les situations qui se sont produites, depuis le départ de l’entraîneur et tout le reste, et maintenant, avec une finale jouée, les gars ne seront plus ceux qui ne pouvaient pas contrôler leurs nerfs, maintenant ils le seront contribuer davantage, a-t-il soutenu.

Le gardien de but a exclu que les multiples pertes subies par l’équipe Auriazul pour le prochain tournoi affecteront leurs performances.

«Des joueurs qui ont beaucoup contribué sont partis, comme Andrés (Iniestra), Charlie (Carlos González), mais il y a des jeunes qui peuvent bien le faire, quiconque vient en aide le fera dans le bon sens, car ils ont la capacité, les conditions et cette faim, C’est notre philosophie, après ce que nous avons appris en championnat, il y a une plus grande confiance », a-t-il commenté.

Les félins feront leurs débuts dans le tournoi Guardians 2021 ce vendredi contre Xolos, une équipe qu’il considérait comme un rival dangereux. Tijuana aime avoir le ballon, il est très agressif et son terrain est très particulier, mais plus vite nous nous adaptons au terrain, plus nous obtiendrons un bon résultat.