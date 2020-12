Karla Torrijos

Journal La Jornada

Mercredi 9 décembre 2020, p. a12

Juan Pablo Vigón, milieu de terrain des Pumas, a assuré que le retour historique contre Cruz Azul en demi-finale du tournoi des Guardianes 2020 signifiait un coup émotionnel très important pour son équipe, ils sont donc très motivés pour la finale contre le club de León.

Après le beau résultat que nous avons eu contre La Maquina, nous sommes arrivés très émotionnellement. Nous connaissons le rival devant nous; Ce sera une série difficile, mais nous avons beaucoup confiance en notre travail pour être champions, a-t-il déclaré hier lors d’une conférence de presse virtuelle avant le match aller de la finale, qui aura lieu jeudi prochain au stade universitaire olympique. Il a également considéré que la victoire contre l’équipe de ciment était une réponse énergique pour ceux qui ne croyaient pas au retour de l’équipe féline.

C’était un jeu dans lequel personne ne croyait en nous. Selon les statistiques, nous avions 1% de chances de réussir, et c’était le cas pendant la majeure partie du tournoi; Nous gagnions semaine après semaine et certains se sont joints et d’autres non, mais l’important est que le groupe resserre les rangs, nous nous unissons et nous y croyons. Nous sommes maintenant en finale, très heureux. Nous avons franchi une autre étape ferme qui nous donne beaucoup de sécurité pour ce qui s’en vient, a-t-il déclaré.

William Tesillo, défenseur de l’équipe émeraude, a également indiqué que Pumas serait un rival plutôt compliqué en raison de l’impulsion mentale après avoir éliminé l’équipe céleste.

Ils ont eu un excellent match et ils atteignent la finale dans la bonne humeur. Ce sera un adversaire difficile, mais nous devrons faire ce que nous avons fait tout au long du tournoi; Je pense que celui qui fait le moins d’erreurs peut remporter le championnat. Vous travaillez toujours pour gagner, mais nous sommes les deux équipes les plus régulières du tournoi. Évidemment, cela en dit long sur une finale très féroce.