L'équipe de jeunes Emanuel Montejano, 19 ans, a fait ses débuts hier avec les étudiants universitaires et a marqué le dernier but du match

Journal La Jornada

Lundi 18 janvier 2021, p. 3

Les Pumas ont aiguisé leurs griffes pour remporter leur première victoire dans le tournoi Guardianes 2021 en battant Mazatlán 3-0 au stade universitaire olympique. Avec la victoire, les chats ont atteint quatre unités, tandis que l’équipe dirigée par Tomás Boy n’en a plus que trois.

Les chats n’ont mis que 11 minutes pour ouvrir le score avec un tir de Facundo Waller, tandis que Carlos Gutiérrez a augmenté l’avance à 61 avec un but et l’équipe de jeunes Emanuel Montejano a fait des débuts de rêve en première division en marquant le troisième but à 70.

Andrés Lillini, barreur des auriazules, n’a fait qu’un seul coup dans sa formation de départ en envoyant Juan Manuel Iturbe comme partant. Contrairement au premier jour, les chats étaient énergiques et ont réussi à refléter leur domination sur le tableau de bord.

Devant une équipe de Mazatlán sans clarté dans ses lignes, le but est venu rapidement pour les locaux. Alan Mozo a envoyé une passe à Facundo Waller, qui a tiré du pied gauche à l’intérieur de la zone pour faire basculer les filets.

Le but a donné la sécurité à Pumas, mais quelques minutes plus tard, il a perdu l’un de ses hommes clés lorsque Juan Ignacio Dinenno est sorti à la 19e minute en raison d’un malaise musculaire. Lillini s’est tourné vers la carrière et a envoyé Emanuel Montejano, 19 ans, sur le terrain.

Malgré le changement inattendu, les chats sont restés à l’affût. Juan Iturbe a terminé un corner qui est allé large avec un pop-corn tandis que Nicolás Freire a lancé une tête qui a dépassé le but.

Mazatlán mit du temps à attaquer, jusqu’à ce que Camilo Sanvezzo envoie un tir dévié. Efraín Velarde a lancé le tir le plus dangereux avec un ballon qui a touché la barre transversale.

Le rythme a chuté au début du complément, mais les auriazules ont retrouvé leur férocité et ont marqué le deuxième but. Carlos Gutiérrez n’a fui que dans la zone et a tiré un coup de feu pour atteindre les réseaux.

L’équipe de Sinaloa était ligotée, tandis que Tomás Boy regardait le match avec colère. Le tableau de bord semblait voué à l’échec, mais Pumas osait encore déchaîner un troisième coup.

Montejano a sauvé le ballon à l’intérieur de la zone après un corner pour lancer un tir puissant et atteindre le but. Il n’y en avait plus, bien que Mazatlán ait tenté de se réveiller, les auriazules ne défendaient déjà que calmement la victoire.

À la fin de la réunion, Lillini a déclaré qu’ils évalueraient la situation de Dinenno et ne feraient pas pression sur le conseil d’administration pour un renfort, affirmant qu’il faisait confiance à Montejano. Ce n’est pas du début aux débuts, la chose la plus importante dans ce processus est de les consolider.

Plus tard, Santos a donné sa première défaite aux Tigres en le battant 2-0 au stade TSM et atteignant ainsi six points. Les Warriors ont remporté la victoire avec des buts de Juan Otero (74e) et Eduardo Aguirre (80e), tandis que le gardien Carlos Acevedo a réalisé une performance exceptionnelle en stoppant un penalty de Carlos González.