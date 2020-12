“C’est comme celui qui apprend à se multiplier et qui ne va pas en classe”, Toni Malla explique ce qui s’est passé lors de ses premières semaines au club: “Cela nous a beaucoup influencés car nous nous sommes arrêtés brusquement, alors que nous étions physiquement et tactiquement chargés”. Malla considère que ce déficit a été remarqué au début du concours, mais ne veut pas en faire une excuse pour quelques écueils d’un candidat à une promotion: «Les 15 jours où nous étions au chômage ont été remarqués lorsque le talent était rare ou que le rival savait comment le contrer. Et physiquement, nous n’avons jamais manqué d’essence. Nous avons profité de ces deux semaines sans compétition pour récupérer un peu physiquement et bien arriver aux quatre matchs de décembre. Tactiquement, cela nous coûtera plus ».

Les joueurs, selon Toni Malla, ont beaucoup remarqué les 15 jours de quarantaine: «Ils sont revenus avec beaucoup d’enthousiasme, mais au début, ils ont commis beaucoup d’erreurs directes. Nous essayons d’aller petit à petit pour éviter les blessures. Quand on s’arrête au milieu de la pré-saison, il est très difficile de se remettre dans le rythme ». Le technicien de l’Union financière souligne l’amélioration au fil des jours, mais estime qu’ils ont encore un long chemin à parcourir: “A Gijón, contre Finetwork, nous avons déjà vu la défense que nous voulons avoir, mais nous ne pourrons atteindre la plénitude qu’au deuxième tour.”

C’est plus difficile pour son collègue de Toscaf Atlética, Juan Muñiz, qui a vu comment cinq matchs ont été reportés en raison des points positifs de ses rivaux et vient de sortir de la quarantaine en raison de plusieurs cas dans son équipe: “Après dix jours à la maison, nous avons commencé à nous entraîner cette semaine avec seulement huit joueurs.” Un voyage à Saragosse, après avoir été en contact avec des positifs lors du match précédent contre Soria, a mis le virus dans le vestiaire de l’équipe Avilesino, qui compte encore sept joueurs à domicile.

“En plus de ce qu’il en coûte pour recommencer, nous allons maintenant avoir beaucoup de matchs pour récupérer ceux reportés”, ajoute Muñiz, qui met maintenant les résultats en arrière-plan: “Nous allons concourir du mieux que nous pouvons et une fois normalisés. Si le calendrier est normalisé, voyons où nous en sommes ». Muñiz, qui essaie de mettre beaucoup d’intensité à l’entraînement, souligne que «le premier jour où nous avons travaillé après la quarantaine, nous avions l’air d’être à la retraite. Mais petit à petit, ça s’est amélioré ».

Manolo Gutierrez, L’entraîneur de Villa de Luanco, a également dû temporiser après une pause de dix jours. «Sur le chemin du retour, j’ai remarqué une baisse, surtout chez les trois malades. La première semaine, ils boitaient. Nous avons dû faire une période d’adaptation, comme si c’était la dernière phase de la pré-saison “. L’entraîneur de Luanquin assure qu’ils ne sont pas arrivés en bon état au premier match, mais ils l’ont quand même résolu avec la victoire. Désormais, le calendrier est également resserré pour récupérer deux matchs reportés.