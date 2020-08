LeBron James était prêt à se détendre et à se décharger. Il venait de traverser une épreuve mentale et émotionnelle qui l’avait amené à se demander s’il fallait jouer plus de basket NBA cette saison.

Il s’est entretenu avec des journalistes samedi soir dans la bulle d’Orlando après que ses Lakers aient éliminé les Trail Blazers des séries éliminatoires, et il leur a expliqué ce qu’il avait vécu de mercredi après-midi jusqu’à ce point. James a donné des réponses détaillées et réfléchies aux questions, à une exception notable près.

Il a même trouvé un moyen de rire à travers la sombre marche de quatre jours en août qui aurait pu fracturer la NBA.

Mercredi: les boycotts et le point de rupture

James et les Lakers se préparaient à jouer les Blazers dans le cinquième match de leur série. Ensuite, les Bucks sont sortis de leur jeu avec le Magic pour protester contre la fusillade de Jacob Blake, un homme noir, à Kenosha, Wisconsin. Les cinq autres équipes prévues ce jour-là, dont LA, ont suivi leur exemple. Un jour sans jeux s’est transformé en trois.

“Je ne suis pas ici pour juger ou classer ce que Milwaukee a fait, mais nous avons tous été avec eux, de l’OKC à Houston en passant par notre match, évidemment, cela n’a pas joué, puis à partir de là, mon esprit a commencé à comprendre. quel est le plan pour aller de l’avant. Et si nous n’avons pas de plan, alors de quoi parlons-nous? Pourquoi sommes-nous toujours là? C’est là que mon esprit est allé.

“A un moment donné, il n’y avait pas de plan pour l’avenir. Il n’y avait pas de plan d’action. Moi, personnellement, je ne suis pas ce genre de gars. Je ne suis pas un gars qui, un, n’a pas de plan et puis est pas prêt à agir en ce qui concerne l’action. Nous avons eu quelques jours pour le comprendre. “

Les Lakers et les Clippers auraient dit aux autres joueurs lors d’une réunion émouvante qu’ils étaient prêts à quitter définitivement la bulle pour ce qui s’était passé. Il a été signalé que la saison était en danger.

James a apporté de la légèreté lorsqu’on lui a demandé de partir.

“Je pense que j’ai eu de nombreuses nuits et jours à penser à sortir de la bulle. Je pense que tout le monde, y compris vous les gars. (Rires.) Je dis juste … Il n’y a pas une personne qui n’a pas eu une (pensée ) qui dit: «Oh, je dois foutre le camp d’ici. Mais ce n’est pas à cause de ce qui s’est passé. Ouais, ça me traverse probablement l’esprit probablement une fois par jour, c’est sûr. (Sourire.) “

Mercredi: l’appel à Obama

James a décidé que moins était plus avec cette réponse. Il ne confirmerait pas que lui et d’autres joueurs, y compris Chris Paul, avaient parlé par téléphone avec l’ancien président après la réunion qui menaçait de diviser les joueurs, ou si Obama avait conseillé aux joueurs de retourner au travail et d’utiliser le basket-ball comme levier pour obtenir des concessions. des chefs d’équipe sur les questions sociales.

“Le président Obama est un grand homme. C’est un grand homme et … j’aurais aimé qu’il soit toujours président des États-Unis”, a déclaré James.

Jeudi: Les rencontres

Les joueurs se sont rencontrés, puis ils ont rencontré les propriétaires, ce qui a conduit à un accord: ils retourneraient devant le tribunal et les propriétaires travailleraient pour élargir la sensibilisation au vote et les opportunités sur les marchés de la NBA pour les élections générales de novembre. L’un des principaux éléments d’action: transformer toutes les arènes appartenant à l’équipe en bureaux de vote.

«Pour pouvoir répondre à l’appel avec nos propriétaires et pour qu’ils entendent à quel point certaines de ces initiatives sont importantes, ils l’ont prise très au sérieux. Ils ont été très francs. Nous avons été très francs sur ce qui, selon nous, continue de faire avancer les choses. nos villes respectives, dans nos communautés et à quel point ce moment est important », a-t-il déclaré.

Vendredi: Le cri de Kaepernick

James a posté une note de Colin Kaepernick, qui a remercié James pour “rester fidèle” à ce que Kaepernick a commencé avec ses protestations en 2016. Réponse de James sur Instagram: “Debout / à genoux juste à côté de vous, frère! Je vous remercie.” Les joueurs et entraîneurs de la NBA ont pris un genou devant l’hymne national pendant leur séjour dans la bulle.

James a déclaré: “De toute évidence, nous savons ce que Kap représente – ou s’est agenouillé – pendant ce temps et beaucoup de gens ont tourné la joue, tourné le visage et retourné beaucoup de choses contre lui à cause de ce qui est en fait la même chose que ce qui se passe sur maintenant. Je le remercie simplement de tomber sur l’épée pour le meilleur de nous tous en tant qu’athlètes à ce moment-là. “

Samedi: Les adieux à Black Panther

La nouvelle a bouleversé une grande partie de la communauté noire: l’acteur Chadwick Boseman, qui a donné vie au super-héros de la bande dessinée Black Panther sur grand écran, est décédé à 43 ans après une bataille de quatre ans contre le cancer du côlon qui n’a jamais été rendue publique. James a rendu hommage à Boseman avant le cinquième match avec le geste “Wakanda forever”.

James a parlé de rencontrer Boseman à plusieurs reprises et de remarquer qu ‘”il était quelque chose qui était juste plus que ce que nous avons vu à l’écran.”

“Mais ensuite, vous ajoutez le fait qu’en grandissant en tant qu’enfant noir, vous aviez des super-héros que vous admiriez, mais ils n’étaient pas noirs. Vous aviez Batman, vous aviez Superman, vous aviez Spider-Man et ainsi de suite. sur, et pour (réalisateur) Ryan Coogler et pour ce casting et pour (Boseman) lui-même de pouvoir faire “ Black Panther ”, même si nous savions que c’était, comme, une histoire fictive, cela semblait réel et ressemblait à nous avons finalement eu notre super-héros noir, et personne ne pouvait nous toucher. Et perdre cela est triste dans notre communauté. C’est triste dans notre communauté.

“Pour perdre la Black Panther et le Black Mamba (Kobe Bryant) la même année, nous pouvons tous convenir que 2020 est l’année la plus s — tie de mes 35 ans. Ce n’est même pas une question du tout.”

James a déclaré qu’il prendrait dimanche pour décompresser et qu’il recommencerait à se verrouiller lundi lorsque les Rockets et Thunder joueront leur match 6. Il sera sur le point de passer les jours de septembre dans la bulle. Le nouveau mois ne sera pas tranquille, mais il sera difficile de rivaliser avec la tension de ces jours d’août que James vient de terminer.