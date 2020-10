Carlos Sainz, qui a mené pendant cinq tours le Grand Prix du Portugal, aspire à améliorer à Imola la sixième position qu’il a obtenue à Portimao. Et, comme ses rivaux l’ont affirmé, ne pas courir vendredi égalisera beaucoup les choses, ce dont le pilote madrilène a également parlé.

«Ne pas courir vendredi sera un test intéressant, car il y aura peu de temps pour se familiariser avec la piste et moins de données à analyser avant la qualification. Personnellement, les vendredis ont du sens tant que le nombre de courses est raisonnable », a déclaré l’Espagnol.

Dans ce sens, Sergio Perez, pilote de Point de course, a commenté: “Je pense que le manque d’expérience égalisera les choses. Nous sommes maintenant au milieu de races inconnues. Nous n’avions pas couru au Nürburgring depuis longtemps jusqu’à la dernière course, Portimao est totalement nouveau en Formule 1 et nous avons aussi Imola. C’est inhabituel d’avoir autant de courses sur des circuits que nous ne connaissons pas bien. En tant que pilote, j’apprécie ce sentiment. C’est toujours un plus grand défi de courir sur une nouvelle piste pour la première fois. J’espère que cela peut aider à améliorer les choses et à faire une course passionnante pour les fans.».

Les mises à niveau McLaren permettent Carlos Sainz soyez optimiste à propos d’Imola. “La voiture était une meilleure étape le week-end dernier, nous avons donc fait du bon travail en équipe pour comprendre les différentes mises à jour et décider de la direction à prendre”, a reconnu le madrilène.

Si les résultats du pilote McLaren lors des essais libres du Grand Prix du Portugal l’ont invité à rêver du podium, il ne pouvait être que septième aux qualifications, ce qu’il attribuait au vent. “C’est drôle mais j’ai empiré du Q1 au Q3 Et c’était dommage parce que lors de la dernière tentative, j’étais au moment de faire un 17,3 ou 17,2 et beaucoup de vent s’est levé dans le dernier secteur, ce qui est incroyable ici », a déclaré Carlos Sainz.

Pour partir d’une position plus avancée, plus adaptée aux évolutions de sa McLaren et sur une piste comme Imola, où lui et ses rivaux auront peu de données, Carlos Sainz vous pouvez être optimiste pour la course. Arrivera-t-il à monter sur le podium du Grand Prix d’Émilie-Romagne?