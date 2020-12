Leo Messi C’est l’objectif prioritaire du PSG pour la saison prochaine. Les clins d’œil de Neymar, l’inconfort de l’Argentin à Barcelone et le plus d’être libre en juin peuvent conduire à Messi à Paris. L’émission El Chiringuito de Jugones a dévoilé hier matin une rencontre du père de Leo au consulat du Qatar qui pourrait rapprocher le joueur du PSG. Telles sont les raisons pour lesquelles la star argentine aimerait jouer pour le club d’Al-Khelaifi.

Cycle terminé au Barça

Le cycle de Messi dans le Barcelone Il a pris fin après le ridicule historique contre le Bayern Munich et le même joueur était chargé de le confirmer lorsqu’il a lancé un all-in duquel il a dû reculer. L’Argentin a demandé à quitter Barcelone fatigué de s’agenouiller pour se diriger vers un projet gagnant et le PSG peut satisfaire ses revendications. Le ’10’ aurait déjà décidé de partir Barcelone Et il pourrait même le faire en janvier prochain. Bien que tout indique que s’il partait, il attendrait la fin de la saison pour quitter le club dans lequel il a développé sa carrière de bonnes manières.

Gardez votre salaire

Comme Eduardo Inda l’a révélé dans Le Chiringuito de JugonesMessi a gagné 75 millions net la saison dernière et l’un des objectifs de l’Argentin de continuer à garder son salaire dans l’équipe dans laquelle il va. L’équipe culé a du mal à continuer à payer ces émoluments en raison de sa situation économique précaire et le PSG est l’une des rares équipes au monde, avec le Manchester City, qui a le pouvoir d’achat pour réaliser les vœux millionnaires des «10». donc oui Messi S’il signe pour le PSG, il continuera à collecter un montant qui sera similaire à ce qu’il reçoit à Barcelone. Bien sûr, à Paris, ils devraient faire un effort supplémentaire, bien qu’ils puissent assumer cet effort sans problème.

Jouez aux côtés de Neymar

Neymar a clairement indiqué après son exposition contre United à Old Trafford qu’il voulait jouer aux côtés Messi la saison prochaine et que cela finira probablement par se produire. Si blanc et embouteillé. Les deux continuent d’entretenir une excellente relation d’amis et Neymar il a été le seul coq qui a pu chanter dans le corral de Messi. Le Brésilien a toujours su rendre hommage à l’Argentin et cela se voyait sur le terrain. La meilleure version du joueur PSG d’aujourd’hui était avec Messi et le dernier grand Messi a également été vu avec Neymar. Par conséquent, avant de signer Griezmann, a demandé le capitaine Culé Josep Maria Bartomeu sa signature. Même, Eduardo Inda Il a déjà révélé il y a quelques mois à El Chiringuito de Jugones, que le Brésilien essayait de le convaincre de signer pour le PSG et, vu ce qui a été vu ces derniers jours, cela a fini par arriver.

Son dernier défi en Europe

A 33 ans, Leo Messi il épuise ses dernières saisons en tant que footballeur professionnel et ne veut pas raccrocher ses crampons sans remporter à nouveau une Ligue des champions. Par conséquent, après l’échec avant le Bayern Munich demandé de quitter le Barcelone et pour cette raison, il n’ira que dans une équipe dans laquelle il peut être bien entouré et avoir la chance de remporter à nouveau la compétition la plus importante du monde, ce qu’il n’a pas fait depuis 2015. De plus, dans le PSG Il jouerait également une Ligue moins exigeante pour les jambes surchargées après une longue carrière professionnelle.

Restez proche de Barcelone

Barcelone est la ville où Messi Il a fait carrière à la fois dans le football et dans sa famille et pour cette raison il cherchera à rester lié à la ville où ses enfants ont grandi. Après avoir pris la décision de rester un an de plus dans l’équipe culé, il a précisé que ses enfants avaient eu du mal à quitter la ville et que cela pouvait toucher le grain de l’Argentin. Pour cette raison, l’option de Paris gagne en force du fait de sa proximité (entre les deux villes il y a moins de deux heures d’avion) ​​avec Barcelone. C’est une autre raison qui pousse Messi au PSG.