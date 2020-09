Les Raptors de Toronto chercheront à rebondir après une défaite lente lors du premier match lorsqu’ils affronteront les Boston Celtics dans le deuxième match de leur série de demi-finales de la meilleure des sept séries de la Conférence de l’Est mardi soir près d’Orlando.

Les Raptors ont facilement été refusés 112-94 lors du premier match de la série dimanche, ne menant jamais le match après avoir été distancés par 19 au premier quart. Toronto a tiré 36,9% en équipe, 25,0% sur une fourchette de 3 points et n’a pas semblé proche du club qui a accumulé 150 points en terminant un balayage de quatre matchs des Brooklyn Nets lors du premier tour des séries éliminatoires une semaine plus tôt. .

«Journée difficile pour nous, non? a déclaré l’entraîneur des Raptors Nick Nurse après la défaite. “Rien n’était très amusant là-bas aujourd’hui.

“Ils étaient super. Nous n’étions pas très bons. Donc nous allons devoir rebondir.”

Perdre a été un sentiment inconnu pour Toronto dans la bulle de la NBA – l’équipe n’avait perdu qu’un seul match lors du classement, un revers de 122-100 contre Boston. Les Raptors avaient réalisé une séquence de huit victoires consécutives dans le match de dimanche.

Les Celtics, quant à eux, ont remporté cinq victoires consécutives et neuf sur 10 au total alors qu’ils faisaient preuve de ce que beaucoup croyaient être l’une de leurs faiblesses – la profondeur – en dominant le premier match. Six joueurs de Boston ont marqué à deux chiffres, menés par Jayson Tatum et Marcus. Smart avec 21 points chacun, et Daniel Theis (13 points, 15 rebonds) et Kemba Walker (18 points, 10 passes) ont chacun eu des doubles-doubles. Le centre de sauvegarde Robert Williams III a ajouté 10 points sur le banc en formant un duo dynamique avec Theis.

“Tout le monde a un rôle à jouer, nous avons obtenu un excellent jeu de nos centres toute l’année parce qu’ils complètent très bien nos autres joueurs”, a déclaré l’entraîneur des Celtics Brad Stevens.

Bien qu’il s’agisse d’un match éliminatoire – le premier de l’histoire entre les deux rivaux de la division Atlantique – le basketball a pris le relais lors du match de dimanche. Le match devait initialement être joué jeudi avant que les protestations des joueurs liées à la fusillade de la police contre l’homme noir Jacob Blake dans le Wisconsin le week-end précédent ne repoussent le calendrier de la NBA de trois jours. Le bilan émotionnel de la situation était encore lourd dans l’esprit des joueurs, comme cela se passera tout au long des séries éliminatoires.

“Il n’y a pas d’excuses, mais nous avons l’obligation pour le moment d’utiliser notre plateforme”, a déclaré le garde des Raptors Kyle Lowry. “C’est pourquoi nous sommes toujours là.”

Lowry avait été discutable pour le premier match avec une entorse de la cheville gauche. Il a mené les Raptors avec 17 points dans la défaite, tandis que Pascal Siakam et Fred VanVleet ont eu du mal à se combiner pour tirer 8 sur 32 pour 24 points.

Les Celtics restent sans partant avant Gordon Hayward, qui est mis à l’écart par une entorse de la cheville droite de 3e année. Hayward devrait bientôt rejoindre Boston dans la bulle, mais ne sera pas renvoyé précipitamment sur le terrain, a déclaré Stevens lundi.

“Je pense qu’il nous rejoindra bientôt dans la bulle, mais il sera encore loin quand il le fera”, a déclaré Stevens.

– Médias au niveau du champ