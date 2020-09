LAKE BUENA VISTA, Floride (AP) Pascal Siakam a récolté 23 points et 11 rebonds, Kyle Lowry a ajouté 22 points et 11 tableaux et les Raptors de Toronto ont égalisé la demi-finale de la Conférence de l’Est à deux matchs chacun, battant les Celtics de Boston 100-93 samedi.

Deux jours après avoir remporté le troisième match sur OG Anunoby à 3 points alors que le temps expirait, les Raptors n’avaient pas besoin de gros coups. Au lieu de cela, ils ont juste mis en place de longues séquences d’arrêts, fermant la plupart des tireurs de périmètre de Boston et Jaylen Brown en particulier.

Serge Ibaka a récolté 18 points sur le banc lors de 7 tirs sur 9 et Fred VanVleet a terminé avec 17 points, six rebonds et six passes.

Jayson Tatum avait 24 points et 10 rebonds pour les Celtics. Ils ont remporté leurs six premiers matchs en séries éliminatoires avant de perdre les deux derniers. Kemba Walker a récolté 15 points et huit passes.

Les Celtics étaient 7 pour 35 (20%) sur une plage de 3 points. Brown a raté ses neuf premières tentatives derrière l’arc et a terminé 2 pour 11 et 4 pour 18 au total. Tatum, Walker et Marcus Smart étaient tous 1 pour 6 sur 3 points.

Les Raptors ont eu leur propre tir non suivi à la fin du troisième quart-temps pour ouvrir la première avance importante de l’une ou l’autre des équipes et Boston n’a pas réussi à frapper assez de tirs pour y mettre un gros coup.

Les Celtics étaient à une demi-seconde d’une avance de 3-0, dont aucune équipe de la NBA ne s’est remise, après que le panier de Daniel Theis leur ait donné une avance de deux points jeudi. Mais Anunoby 3 a obtenu les champions en titre de la NBA, qui ont surmonté un déficit de 2-0 en finale de la Conférence Est, sur la voie de ce qu’ils espèrent être une reprise similaire.

L’entraîneur Nick Nurse a supposé que les Raptors se recentreraient rapidement après l’euphorie de cette victoire, se rappelant à quel point ils avaient bien joué sur un court repos après le tir victorieux de Kawhi Leonard pour battre Philadelphie dans le match 7 du deuxième tour avant de tomber dans le match 1 à Milwaukee.

Il avait raison, car Lowry les a envoyés à une avance rapide de 11-4 avec huit points. Il a marqué 11 points au premier quart, qui s’est terminé avec Toronto en tête 31-27. Il y a eu cinq égalités au cours du quart, y compris lorsque le 3 points de VanVleet avec 0,9 seconde à faire a fait 49 points.

Après quelques tirs en périmètre à froid par les deux équipes, les Raptors ont finalement eu une bonne séquence en fin de troisième, obtenant deux 3 points par VanVleet et un autre par Ibaka en un peu plus d’une minute pour ouvrir leur plus grande avance à 79-68. Toronto menait par huit après trois.

Les Celtics ne se sont jamais rapprochés de cinq dans le dernier quart et quand ils l’ont fait pour la dernière fois, Tatum a été condamné pour une faute offensive avec 32 secondes à jouer.

TIP-INS

Raptors: Lorsque Lowry a vérifié 1:31 à gauche au premier quart, c’était sa première pause dans le jeu depuis la fin du premier quart du match 3. Il est rentré dans ce jeu avec 1:29 à gauche dans la période après environ un 90 secondes de pause et il a joué le reste du match.

Celtics: Boston a tiré 44% au total. … Brown a terminé avec 14 points et six rebonds.

LA SANTÉ DE HAYWARD

L’entraîneur des Celtics, Brad Stevens, a déclaré qu’il pensait que Gordon Hayward, qui s’était foulé la cheville droite lors du premier match du premier tour contre Philadelphie, reviendrait sur le campus lundi. Il a dit que Hayward devrait ensuite mettre en quarantaine pendant quatre jours, bien que ce soit beaucoup plus long avant qu’il

«Mais ensuite, il ne jouera pas de sitôt, a dit Stevens.

QUESTIONS DE FAMILLE

L’infirmière était d’accord avec les commentaires de l’entraîneur de Denver Michael Malone vendredi, exprimant sa déception que les entraîneurs n’aient pas été autorisés à avoir des invités les rejoindre dans la bulle cette semaine, comme l’ont fait les joueurs. Mais il a également déclaré qu’il n’aurait probablement pas amené sa famille de toute façon, ne pensant pas que ce serait un endroit idéal pour la famille, et a noté qu’il y avait d’autres membres du personnel de l’équipe qui ne pouvaient pas non plus amener d’invités.

«Ce sont donc plus que les entraîneurs qui sont touchés, a dit Nurse.

7 UP

Lorsque Lowry et Brown se sont encrassés, cela a causé des maux de tête à l’annonceur de sonorisation, qui a mélangé ses n ° 7. Lorsque Brown a commis une faute sur Lowry au premier quart-temps, il a annoncé que la faute était sur Lowry, en disant «ma faute» après un moment de confusion. Lowry a piraté Brown dans le deuxième et cela a été annoncé comme une faute sur le joueur des Celtics.

