Samedi soir, Jadeveon Clowney, pass-rusher, a accepté de signer avec les Titans un contrat d’un an d’une valeur allant jusqu’à 15 millions de dollars en partie parce que le Tennessee était en mesure de le payer plus que d’autres prétendants potentiels, à savoir la Nouvelle-Orléans, pourraient ou le feraient. Les Saints ont même essayé de réaliser des manigances de signature et d’échange qui auraient fait fonctionner les mathématiques malgré leur plafond salarial minimal, mais la NFL n’aurait pas approuvé l’accord.

En fin de compte, les Ravens essayaient de gérer la même cascade, et ils se seraient retrouvés avec Clowney, 27 ans, après un échange avec les Jaguars.

Selon Mike Florio de Pro Football Talk, si la NFL avait approuvé le concept de signature et d’échange que la Nouvelle-Orléans et Cleveland essayaient, Clowney aurait plutôt signé avec Jacksonville avant d’être immédiatement transféré à Baltimore.

“Du point de vue de la Nouvelle-Orléans, les Browns auraient signé Clowney et l’ont échangé aux Saints”, a rapporté Florio. “Du point de vue de Baltimore, les Jaguars auraient signé Clowney et l’ont échangé aux Ravens.

“Une fois que la ligue a dit aux Saints que cela ne pouvait pas arriver, la stratégie a été abandonnée. Si une réponse différente avait été obtenue, les Saints auraient découvert peu après que les Jaguars auraient signé Clowney, et que les Jaguars auraient été l’échangeait à Baltimore. »

Ian Rapoport de NFL Media a confirmé le rapport de Florio et a ajouté que “Baltimore a exploré cela ces derniers jours”.

Plusieurs rapports ont indiqué que les Ravens s’étaient intéressés à Clowney dans toute son agence libre, mais n’étaient pas prêts à payer ce qu’il a finalement obtenu des Titans. Alors que les saints avaient besoin de l’accord de signature et d’échange afin de placer Clowney sous leur plafond salarial, les Corbeaux, pas aussi limités, voulaient probablement l’utiliser comme un moyen de l’obtenir sans avoir à payer ce qu’ils pensaient. était trop d’argent.

L’accord aurait été simple. Jacksonville / Cleveland aurait signé un nouveau contrat à Clowney; appelons cela 15 millions de dollars pour un an. Les Jaguars / Browns auraient versé à Clowney une prime de signature de 5 millions de dollars et l’ont immédiatement échangé aux Ravens / Saints en échange d’un choix de deuxième tour et, au moins dans le cas de la Nouvelle-Orléans, d’un joueur aléatoire comme dépotoir de salaire.

Ainsi, les Jaguars ou Browns en essance auraient payé 5 millions de dollars pour ce choix de deuxième tour et le joueur aléatoire des Ravens ou des Saints. Cela aurait été le premier accord NFL du genre.

Selon NFL Media, “plusieurs cadres de différentes équipes de la NFL ont déclaré qu’ils ne se souvenaient d’aucune autre équipe ayant exécuté un tel accord impliquant un agent libre qui n’était littéralement signé que pour l’échanger. Un cadre a résumé l’interprétation des statuts de la ligue comme suit: «Fondamentalement, vous ne pouvez pas échanger des espèces.» »

C’est une tournure intéressante pour la saga Clowney de 2020 même si finalement rien de tout cela n’a d’importance maintenant qu’il est un Titan.

Bien que maintenant il semble évident que Clowney voulait jouer pour les Ravens depuis le début, parce que quelqu’un a manifestement informé Baltimore – en particulier Baltimore – des efforts sans précédent de la Nouvelle-Orléans. Et ce n’était certainement pas les Saints ou les Browns.