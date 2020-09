Les Rays de Tampa Bay cherchent à retrouver leur rythme après une journée de repos.

Les Rays, première place (30-17), ouvrent une série de deux matchs contre les Nationals de Washington (17-28) mardi soir au Tropicana Field à Saint-Pétersbourg, en Floride.

Malgré une série de saison réussie contre son rival de division Boston – les Rays sont allés 7-3 – Tampa Bay n’a réussi qu’une partie de sa série de quatre matchs pour terminer la semaine dernière, y compris une décevante défaite 6-3 dimanche qui a vu le rare moment où l’enclos n’a pas réussi à tenir une avance tardive.

Habituellement fiable, le releveur Pete Fairbanks (4-3) a remporté les deux défaites à Tampa Bay dans la série, mais le manager Kevin Cash a déclaré que le droitier et son compagnon de relève Ryan Thompson étaient “mal en point”.

Fairbanks a renoncé à une marche, le double égalisateur de Rafael Devers, le groundout RBI de JD Martinez et un coup sûr dans les cinq frappeurs qu’il a affrontés dimanche. Thompson a cédé le circuit de deux points de Christian Arroyo après avoir accompagné Michael Chavis pour ouvrir sa sortie.

“Il semblait que tout s’était accéléré là-bas (pour Fairbanks) – la base volée, la marche de quatre longueurs et la balle cassante Devers a frappé pour un doublé”, a déclaré Cash, dont le club mène Toronto dans la Ligue américaine de l’Est par 3 1 / 2 jeux. “Rien n’a été en mesure de mettre en rythme pour personne.”

Tampa Bay a explosé pour 11 points et 12 coups sûrs dans le deuxième match de la série, mais la production des trois autres matchs, dans lesquels le club a obtenu un doublé, était plutôt piétonne – l’infraction combinée n’a égalé la production de vendredi avec 11 courses. et seulement 20 coups sûrs en trois matchs.

Brandon Lowe, qui a frappé un circuit solo décisif lors de la victoire 5-4 de samedi soir, a déclaré que même s’il ne reste que deux semaines en saison régulière, le moment est venu dans le calendrier qui pourrait produire des battements difficiles.

“Je pense que c’est ce moment de l’année où normalement certains gars commencent à frapper ce petit ralentissement, mais ce n’est rien qui n’arrive pas chaque année”, a déclaré Lowe, qui compte 12 circuits en tête des Rays. “Nous allons passer à travers et en sortir. C’est juste quelque chose qui arrive habituellement.”

John Curtiss (3-0, 1,53 ERA) travaillera pour la 13e fois cette saison mardi, mais juste sa deuxième fois en tant qu’ouvreur. Le droitier a lancé une manche de soulagement sans but, sans décision, contre Washington.

Sur le front de la santé, le releveur droitier Oliver Drake (biceps) reviendra probablement de la liste des blessés mardi. Le receveur Mike Zunino (oblique) a frappé dans la cage et travaille sur la défense, indiquant que son retour pourrait être proche.

Les championnats nationaux en titre des World Series n’auront pas l’as Max Scherzer pour la série, mais Anibal Sanchez, 36 ans, sera une bonne alternative mardi – du moins contre les Rays.

Sanchez (2-4, 6,81) a été embourbé dans une saison terrible, mais la semaine dernière, il a été éblouissant et a battu les dirigeants de l’AL Est en les gardant sur des terrains hors vitesse qui ont plongé dans la zone de frappe lors d’une victoire de 5-3 aux Nationaux. – montrant le travail de butte qui a gardé le droitier dans les majors pendant 15 ans.

Scherzer est entré dans l’histoire dimanche contre les Braves avec son 98e match en carrière avec des retraits à deux chiffres. Le triple lauréat du prix Cy Young a atteint la marque contre les Braves à la cinquième manche, le faisant passer devant le Hall of Famer Sandy Koufax.

“De toute évidence, on se sent mieux dans une victoire”, a déclaré Scherzer. “Quand tu perds, ça ne se sent pas aussi bien. C’est un exploit vraiment cool de pouvoir dire que tu as dépassé quelqu’un comme Sandy Koufax dans quoi que ce soit. Le fait que j’ai pu le faire, c’est génial.”

Scherzer occupe la cinquième place de la catégorie, derrière Nolan Ryan (215), Randy Johnson (212), Roger Clemens (110) et Pedro Martinez (108).

– Médias au niveau du champ