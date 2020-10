Afp

Mardi 27 octobre 2020, p. a12

Arlington. Après avoir repris le contrôle avec la victoire dans le cinquième match, les Dodgers de Los Angeles menaient 3-2 et à un pas du titre des World Series. Mais au baseball, rien n’est défini, les Stripes de Tampa Bay ont le pouvoir et les moyens de forcer un septième match aujourd’hui.

Les Dodgers, finalistes des Fall Classics 2017 et 2018, qui ont couronné les Astros et les Red Sox, peuvent décrocher leur premier titre depuis 1988 au Globe Life Field à Arlington mardi, devant un nombre limité de spectateurs, environ 11000 spectateurs. , pour la pandémie de coronavirus.

La victoire 4-2 de dimanche dans le cinquième match pourrait être un facteur déterminant dans la définition du titre. Pour le match de mardi, les managers Kevin Cash (Rayas) et Dave Roberts (Dodgers) ont respectivement ratifié les gauchers Blake Snell et Tony Gonsolin pour prendre le monticule.

Nous serons agressifs, Cash avancé; “Si nous pouvons prendre une longueur d’avance et les limiter, nous aurons quelques-uns des gros joueurs dans l’enclos et ils seront prêts.”

Si le duel atteignait une septième rencontre mercredi, l’équipe de Floride se pencherait vers un autre de ses bras forts, le droitier Charlie Morton, tandis que l’équipe de Californie choisirait Walker Buehler, avec quatre jours de congé.

La star des Dodgers, Clayton Kershaw, qui a très bien performé dimanche, pourrait sortir de l’enclos des relevés s’il devait garantir une victoire menant au trophée tant convoité.

Kershaw, un gagnant de trois prix de lanceur Cy Young, a lancé dimanche en 5 et 2 tiers de manches, répartissant cinq coups sûrs et deux points avec six retraits au bâton, pour atteindre 207 fans en séries, le plus par un lanceur. Il a laissé Justin Verlander des Astros à 205 ans.

Je suis très excité, puisque nous sommes à une victoire de gagner la Série mondiale, nous devons continuer à jouer comme nous sommes, a déclaré Kershaw avec enthousiasme.

Aux Rayas, l’espoir est que Randy Arozarena continuera à faire des ravages sur les lancers adverses. Inconnue au niveau des ligues majeures, la star recrue est entrée en séries éliminatoires très solide et a établi plusieurs records.

Avec un seul dimanche de Kershaw, Arozarena a établi un nouveau but en séries éliminatoires avec 27 pour dépasser le Vénézuélien Pablo Sandoval (Gigantes, 2014) par un.

Il a également établi un record de home run avec neuf en séries éliminatoires samedi et depuis qu’il a frappé 23, il a laissé Derek Jeter (Yankees, 1996) derrière en tant que recrue avec le plus de coups sûrs.

Ces chiffres reflètent qu’il est une pièce fondamentale pour Tampa Bay et veut prolonger les séries éliminatoires au-delà de mardi, qui culminent cette saison coupée de 162 à 60 matchs par la pandémie.

Nous espérons gagner, a déclaré un confiant Ryan Thompson, un lanceur de Tampa Bay.