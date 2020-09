ST. PETERSBURG, Floride (AP) Nate Lowe a frappé deux circuits et a conduit en quatre points alors que Tampa Bay alignait une gamme de tous les gauchers, Blake Snell a travaillé 5 1/3 de manches sans but et les Rays, en tête de l’AL East, ont mis en déroute le Boston Red. Sox 11-1 vendredi soir.

Tampa Bay est devenue la première équipe de la ligue majeure depuis au moins 1900 à utiliser un ordre au bâton avec uniquement des frappeurs gauchers, selon le Bureau des sports d’Elias.

«Nous avons passé un bon moment avec, a dit Lowe.

Le manager des Rays, Kevin Cash, a déclaré qu’il n’y aurait pas de répétition de l’alignement de gauche samedi avec l’arrêt-court droitier Willy Adames de retour d’un jour de congé.

Snell (4-1) a donné cinq coups sûrs et deux buts. Il en a retiré cinq.

“Il a des trucs méchants”, a déclaré le manager des Red Sox, Ron Roenicke. ” C’est pourquoi ce gars est si bon. Nous avons eu de bons at-bats contre lui, mais c’est un lanceur d’élite et ça se voit. ”

Yoshi Tsutsugo a également réussi un circuit pour les Rays, qui ont arrêté un dérapage de trois matchs. Tampa Bay est entré dans le match derrière Oakland par points de pourcentage pour le meilleur record de l’AL.

«Voir ce que l’attaque peut faire, c’était excitant, a dit Snell.

La recrue de Boston Bobby Dalbec a eu sa fin de série de cinq matchs à domicile, mais a réussi un doublé de la RBI au neuvième.

Les Red Sox seraient éliminés de la course au titre de l’AL East avec une défaite samedi soir.

Cash a empilé sa formation avec des gauchers contre le droitier Andrew Triggs, qui a fait son deuxième départ avec Boston.

Roenicke a semblé contrer rapidement en supprimant Triggs après avoir permis un coup sûr et de marcher dans un premier sans but. Cependant, le manager a déclaré après le match que Triggs avait été tiré avec un nerf pincé dans le cou.

Tsutsugo a débuté le deuxième avec un circuit sur le gauche Matt Hall (0-3).

Kevin Kiermaier a eu un Grounder RBI dans le troisième et Austin Meadows a réussi un doublé de deux points dans le quatrième.

Hall a donné quatre points et six coups sûrs en 2 1/3 de manches.

Tsutsugo a eu un seul pointage avant que Lowe ne se connecte pour un entraînement de trois points au large de Robinson Leyer pour mettre les Rays en avant 9-0 au septième.

Lowe a eu un tir en solo contre Domingo Tapia, qui a fait ses débuts dans la grande ligue, en sixième et a terminé avec trois coups sûrs en quatre au bâton. Il est entré 1 pour 14 sur la saison.

Alors que certaines équipes ont commencé une formation dans laquelle tous les frappeurs ont frappé du côté gauche la première fois, toutes les occasions précédentes depuis 1900 comprenaient au moins un frappeur de changement.

Roenicke a déclaré que lorsque l’entraîneur du banc Jerry Narron lui avait donné l’alignement des Rays avant le match, il pensait que c’était mal.

CHAMBRE DES FORMATEURS

Red Sox: LHP Josh Taylor (tendinite de l’épaule gauche) a été placé sur la liste des blessés de 10 jours.

Rayons: SS Willy Adames a déclaré qu’il avait eu des problèmes à frapper à la maison et qu’il portait des lunettes sans ordonnance à l’assiette. … C Mike Zunino (souche oblique gauche) a frappé dans une cage et a fait des exercices défensifs.

SUIVANT

Les Red Sox RHP Nathan Eovaldi (2-2), de retour d’une souche de mollet droit, doivent affronter les Rays RHP Tyler Glasnow (2-1) samedi soir.

Plus AP MLB: https://apnews.com/MLB et https://twitter.com/AP-Sports