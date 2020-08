Les Marlins de Miami et l’hôte des Nationals de Washington disputeront la finale d’une série de cinq matchs lundi soir après avoir séparé les quatre premiers matchs.

Les deux équipes comptent plus que d’habitude sur les recrues dans cette étrange saison touchée par le coronavirus.

Les Marlins, qui ont eu 18 joueurs testés positifs pour COVID-19 le mois dernier, ont déjà utilisé un record de franchise de 33 lanceurs cette saison, pour y arriver en seulement 22 matchs.

Quatorze joueurs des Marlins ont fait leurs débuts en MLB cette saison. Deux de ces débuts ont eu lieu dimanche alors que le receveur Brian Navaretto était 2-en-3 et le releveur Brandon Leibrandt a lancé quatre manches sans but.

Les Marlins commencent également une recrue dans le champ droit, Jesus Sanchez, qui a obtenu son premier coup sûr en MLB dimanche et qui bat .091 en 11 au bâton.

Deux recrues des Nationals commencent également dans leur alignement quotidien: le joueur de deuxième but Luis Garcia et le joueur de troisième but Carter Kieboom.

Garcia, tout juste 20 ans et espoir n ° 2 de Washington, a fait ses débuts en MLB le 14 août. Il a obtenu deux coups sûrs dans ce match, et il n’a pas arrêté depuis, au bâton .357 pour la saison.

La blessure de fin de saison de l’ancien joueur de deuxième but des Marlins, Starlin Castro, a ouvert la voie à Garcia, et les résultats ont impressionné les Nationaux.

“Je vois beaucoup de talent en lui”, a déclaré la star des Nationals Juan Soto à propos de Garcia, qui est un arrêt-court naturel. “Il fait des jeux fous.”

Kieboom, qui aura 23 ans le mois prochain, est le n ° 1 de Washington. Il a fait ses débuts en MLB l’année dernière et bat .217 cette saison. Il a joué un total de 27 matchs.

Les lanceurs prévus pour le match de lundi sont une paire de jeunes droitiers: Austin Voth de Washington (0-2, 5,00 ERA) et Pablo Lopez de Miami (2-1, 2,42).

Aucun des deux n’a une tonne d’expérience. Lopez, 24 ans, a fait 35 départs en carrière. Voth, 28 ans, a fait 14 débuts de carrière.

Avec la star des Nationals Stephen Strasburg exclue pour l’année dernière en raison d’une blessure à la main droite, la rotation des Nationals est dans une situation désespérée, au moins au-delà de ses deux premiers de Max Scherzer et Patrick Corbin.

Anibal Sanchez, qui a remporté sa première victoire de la saison dimanche, est le troisième vétéran de la rotation.

Au-delà de cela, cependant, les Nationals comptent sur des lanceurs inexpérimentés tels que Voth et aussi la recrue Wil Crowe, qui a perdu samedi lors de ses débuts en MLB.

Voth n’a affronté les Marlins qu’une seule fois, et cela s’est produit l’année dernière le 22 septembre. Dans ce concours, Voth n’a accordé que trois coups sûrs et un point en cinq manches. Son taux de marche dans ce match était cependant élevé, avec trois passes gratuites.

Lopez, bien qu’il ait quatre ans de moins que Voth, a en fait plus d’expérience dans les majors et a évolué pour devenir un as potentiel des Marlins.

Il a deux départs de qualité en quatre apparitions cette année. Cependant, il a une fiche de 0-2 avec une MPM de 8,87 en cinq départs en carrière contre les nationaux. En trois départs en carrière à Washington, DC, Lopez a une fiche de 0-1 avec une MPM de 11,57.

Les blessures pourraient être un facteur dans le match de lundi.

Les Marlins sont sans receveur Francisco Cervelli, qui a subi une commotion cérébrale samedi alors qu’il jouait en défense alors qu’il était secoué par une faute.

Jorge Alfaro, qui a attrapé 12 manches samedi après la blessure de Cervelli, devrait débuter au receveur lundi.

Pendant ce temps, le voltigeur gauche des Marlins Corey Dickerson, qui a une séquence de huit matchs consécutifs, pourrait rater le match de lundi en raison d’une blessure à l’épaule gauche.

Dickerson, qui a fait un circuit lors de matchs consécutifs, a percuté le filet dans le champ gauche tout en poursuivant une fausse balle.

“Cela en dit long sur lui”, a déclaré le manager des Marlins, Don Mattingly. “L’effort que nous aimons, et c’est ce que l’on attend de lui. C’était juste dommage – c’est le seul endroit sur le filet (où il est ouvert).”

– Médias au niveau du champ