Malgré tous leurs problèmes prononcés cette saison, les Nationals de Washington ont des raisons de garder la tête haute pour leur jeu positif sur la route.

Washington cherche à poursuivre son modeste succès loin de la capitale nationale samedi soir en disputant le deuxième match d’une série de trois matchs contre les Red Sox de Boston à Fenway Park.

Juan Soto, Howie Kendrick et Josh Harrison ont chacun réussi un circuit alors que les Nationals ont éclaté pour 16 coups sûrs dans une victoire de 10-2 dans le premier match de la série vendredi. Washington, qui languit dans la cave de la National League East, s’est amélioré à 6-4 sur la route après avoir remporté le match d’ouverture d’un trek de 11 matchs.

Soto a approfondi les matchs consécutifs et a inscrit huit coups sûrs lors de ses six dernières sorties. Il a été élevé au deuxième rang de la formation avant l’ouverture de la série.

“Obtenez Juan dans le deux trous, peut-être lui donner un supplément au bâton, il balance bien le bâton”, a déclaré le manager de Washington Dave Martinez à propos de sa logique pour le mouvement.

Trea Turner a eu deux doubles et un simple dans le premier match et effectue une séquence de 13 matchs consécutifs dans le match de samedi. Il a atteint la base en toute sécurité dans 19 concours consécutifs et a marqué 21 points et 15 points produits lors de ses 17 dernières sorties au total.

Le 100e en carrière de Rafael Devers a doublé un point en troisième manche pour les Red Sox. Il est de 12 pour 39 avec 11 points produits et six coups sûrs supplémentaires lors de ses neuf derniers matchs.

Alors que Washington ne pouvait apparemment pas faire de mal dans le match d’ouverture, le manager de Boston, Ron Roenicke, a dû se plaindre de voir son équipe accorder cinq points dans la troisième manche, ce qui a donné le ton à une autre défaite dans ce qui devient rapidement une saison perdue.

“Il ne fait aucun doute que nous ne nous attendions pas à être là où nous en sommes maintenant”, a déclaré Roenicke. “Ils ont mal commencé l’année dernière, puis ils sont devenus très chauds et ont tout simplement réussi, ils ont fini par gagner la Série mondiale. Nous savons que si cette équipe est dans son match, elle est évidemment aussi bonne que n’importe qui au baseball. nous devons continuer d’essayer de mieux faire certaines choses. “

Mitch Moreland est au bâton de 0,386 lors de sa séquence de 15 matchs sur la base pour les Red Sox, qui sont à la dernière place de la Ligue américaine de l’Est. Il est 3-en-8 avec deux circuits dans sa carrière contre le droitier de Washington Anibal Sanchez (1-3, 6,48 MPM).

Sanchez a enregistré sa première victoire de la saison dimanche après avoir accordé un point sur cinq coups sûrs en sept manches dans une victoire de 9-3 contre les Marlins, avec lesquels il a passé une partie de sept saisons (2006-12).

“Il était bon. C’est l’Anibal que je connais depuis très longtemps”, a déclaré Martinez.

Sanchez, 36 ans, a un dossier de 1-0 avec une MPM de 5,51 en quatre apparitions en carrière (deux départs) contre Boston.

Le droitier de Boston Chris Mazza (0-1, 6,35), qui devait provisoirement débuter la finale de la série reportée jeudi contre Toronto, obtiendra le signe de la tête samedi.

Mazza a cédé quatre points sur huit coups sûrs en trois manches dans un revers de 4-2 aux Yankees de New York le 16 août. Le joueur de 30 ans fera sa 12e apparition en carrière dans les ligues majeures et sa première contre Washington.

Roenicke a déclaré aux journalistes que le droitier Nathan Eovaldi se sentait mieux après sa séance d’enclos, mais qu’il ressentait toujours une gêne au mollet. Boston repoussera son départ au-delà de dimanche, le droitier Zack Godley étant censé obtenir le signe de tête dans la finale.

– Médias au niveau du champ