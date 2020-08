Si les explosions offensives de dimanche sont une indication, les Red Sox de Boston et les Braves d’Atlanta devraient se balancer pour les clôtures lundi soir à Fenway Park.

Les deux équipes ont affiché des chiffres tordus au cours du week-end contre les Nationals de Washington et les Phillies de Philadelphie, respectivement, se préparant pour un autre slugfest attendu.

Les Braves ont utilisé une deuxième manche de 10 points lors de leur victoire de 12 à 10 contre les Phillies. Austin Riley a réussi un circuit et a obtenu trois points produits tandis que Nick Markakis et Marcell Ozuna ont chacun trois coups sûrs et deux points produits.

Le manager d’Atlanta, Brian Snitker, a poussé un soupir de soulagement après que son équipe ait conservé la tête à Philadelphie.

“Vous n’êtes jamais en sécurité dans ce stade”, a déclaré Snitker par la suite. “Vous ne vous sentez jamais à l’aise avec aucune piste.”

Vainqueurs de six de leurs 10 derniers matchs, les Red Sox viennent de remporter une victoire de 9-5 contre les Nationals dimanche à Fenway Park. Les Red Sox se sont régalés de lancer à Washington avec 15 coups sûrs, dont quatre circuits.

Le joueur de troisième but Rafael Devers a mené le hit-parade avec un score de 4 en 4 avec deux circuits et trois points produits. Il a été en feu à Fenway ces derniers temps, avec un total de 11 en 21 à ses cinq derniers matchs, dont trois doubles, trois circuits et huit points produits.

“J’espère que cela le fera avancer”, a déclaré le manager des Red Sox, Ron Roenicke, aux journalistes. “(Rafael a apporté) une énergie et souriait. Il semblait juste être vraiment heureux aujourd’hui, pas seulement sur ces coups, mais depuis le début du jeu. Espérons que nous continuons cela, et nous pourrons l’amener dans un tronçon là où il est vraiment ratisser. “

L’arrêt-court All-Star Xander Bogaerts a attisé les flammes en allant 6 en 11 dans la série de trois matchs avec deux circuits et cinq points produits.

Le joueur de premier but recrue Bobby Dalbec a également réussi deux coups sûrs, dont un circuit de deux points à ses débuts dans la ligue majeure.

“C’est assez amusant à voir”, a déclaré Roenicke. “Premier match dans la cour des grands et frapper un circuit, plutôt cool. J’ai pensé que c’était une belle journée pour lui.”

Boston pourrait avoir besoin de la batte supplémentaire, après avoir perdu JD Martinez à la fin du concours. Le cogneur des Red Sox est répertorié comme au jour le jour pour lundi, après avoir été frappé par un terrain du releveur des Nationals Daniel Hudson.

“Ils ont pris des radiographies dessus et il va bien”, a déclaré Roenicke. “Ce sera juste au jour le jour pour voir combien il a mal. Cela l’a mis sur l’os dans le dos de la main. Je suis sûr que les taches vont être assez douloureuses.”

Le droitier des Red Sox Colten Brewer sera sur le monticule pour Boston lundi. Le lanceur de 6 pieds 4 pouces et 222 livres a une fiche de 0-2 avec une MPM de 4,57, en marchant 12 et en éventant 21 en 21 2/3 manches cette saison. Lundi marquera sa première apparition en carrière contre Atlanta.

Bien que le lancer de départ ait lutté contre des blessures et des incohérences, l’enclos des releveurs de Boston a bien résisté et n’a pas permis une course au cours de ses 12 dernières manches.

Atlanta va contrer avec le leader de la National League ERA Max Fried.

Le gaucher a une fiche de 5-0 avec une MPM de 1,35 qui est à égalité pour le meilleur au baseball et tient ses adversaires à une moyenne au bâton de .190. Il a également un 0,95 WHIP.

Fried n’a accordé que 26 coups sûrs en 40 manches en sept départs. Il a battu les Yankees de New York à son dernier tour en abandonnant un point et quatre coups sûrs en six manches mercredi.

Les Braves ont bien balancé la chauve-souris. Ils ont chassé le partant des Phillies Jake Arrieta après 1 1/3 de manche dimanche soir. Riley a réussi un circuit et a doublé dans la grosse manche de 10 points.

Le voltigeur Ronald Acuna Jr. a été retiré de l’action de dimanche par précaution après avoir connu des problèmes de ischio-jambiers lors de la deuxième manche.

“Si vous poussez ça, quelque chose de mauvais va se passer”, a déclaré Snitker à propos d’Acuna. “Nous verrons juste comment il va demain.”

Ozuna a accumulé cinq circuits et 15 points produits au cours de ses 15 derniers matchs. L’arrêt-court Dansby Swanson, qui a marqué dimanche, est de 22 en 61 (.361) avec trois circuits et 15 points marqués au cours de ses 15 derniers matchs.

