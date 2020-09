Les Pirates de Pittsburgh chercheront à poursuivre leur succès au PNC Park contre les Reds de Cincinnati en visite lorsque les équipes joueront samedi.

Les clubs se sont séparés vendredi, une victoire 4-2 des Reds suivie d’une victoire 4-3 à Pittsburgh.

Même si les Pirates étaient techniquement l’équipe sur route lors de leur victoire, ils se sont améliorés à 12-3 lors de leurs 15 derniers matchs contre Cincinnati dans leur parc d’origine.

Une formule qui s’est jouée vendredi concernait le vétéran de Cincinnati Joey Votto – l’arrêter ou le ralentir semble jouer fortement en faveur de Pittsburgh.

Dans la victoire des Reds, Votto a choisi de prolonger sa séquence de frappe à sept matchs, a marqué une course et a marché. Lors de la défaite des Reds, il était de 0 en 2 pour arrêter sa séquence de frappes, bien qu’avec une marche et une course marquées, et il a commis une erreur de mise en jeu coûteuse au premier but.

Le manager de Pittsburgh, Derek Shelton, admire l’acharnement du vétéran en attaque.

“Il ne cède pas”, a déclaré Shelton à AT&T Sportsnet de Votto. “Je pense que c’est la chose la plus importante. Quand vous voyez des gars qui sont aussi durs (un retrait), il fera tout pour mettre cette batte sur le ballon. Il fera n’importe quoi pour écarter les balles.

“Et il étend son at-bat. Quand les gars ont la capacité d’étendre au-bats, ils finissent par obtenir le terrain qu’ils vont frapper et ils finissent par obtenir des coups.”

Pour les Pirates (12-25), remportant autant de victoires que possible et voyant un bon développement – comme la recrue Ke’Bryan Hayes, qui est allé 2 en 3 avec un triple et a marqué une course dans le dernier verre vendredi – sont les repères.

Les Reds (17-22), cependant, investissent beaucoup d’émotion pour faire une course à une place en séries éliminatoires.

“Gagner au niveau de la grande ligue, ce sont des marges vraiment minces, mec”, a déclaré Trevor Bauer de Cincinnati, qui a commencé et a pris la perte lors du deuxième match vendredi – un match où la course gagnante des Pirates est revenue à la maison sur un terrain à double jeu. .

“Nous n’avons pas accumulé suffisamment d’efforts complets pour gagner.”

Dans le troisième match de la série de quatre matchs, le droitier de Cincinnati Anthony DeSclafani (1-2, 7,71 MPM) doit affronter le droitier de Pittsburgh Trevor Williams (1-5, 5,50 MPM).

Williams a été accusé de trois points mérités ou moins dans six de ses sept départs, mais les victoires se sont avérées difficiles à obtenir.

Lundi, il a perdu à Milwaukee alors qu’il était retiré après plus de quatre manches lorsqu’il a abandonné cinq points, dont deux non mérités, et sept coups sûrs, avec six retraits au bâton et deux buts.

Les erreurs ont été un problème pour Pittsburgh, qui en a fait deux ce soir-là. Si ce n’est pas le terrain, c’est l’attaque, ou le lancer, qui ne laisse pas beaucoup de domaines intacts.

“Les choses cliquent dans différents domaines, et nous attendons juste que tout clique ensemble”, a déclaré Williams.

Peut-être que faire face aux Reds, et en particulier à une revanche, aidera le destin de Williams. Il a une fiche de 6-2 avec une MPM de 3,13 en 13 matchs en carrière, dont 10 départs, contre Cincinnati.

Cette année, sa seule victoire est survenue lorsqu’il a affronté DeSclafani le 13 août.

DeSclafani sort une performance à oublier. À son premier départ de retour d’un congé de paternité, il a accordé sept points, sept coups sûrs et quatre buts, avec trois retraits au bâton, en 3 2/3 manches lundi dans une défaite de 7-5 contre Saint-Louis.

“Je pense que c’était plutôt embarrassant dans l’ensemble”, a déclaré DeSclafani.

– Médias au niveau du champ