Bien que les équipes soient optimistes pour 2022, lorsque le changement de règlement entrera en vigueur qui est appelé à réduire les différences qui existent entre les équipes, le Formule 1 j’espère qu’il y a plus d’excitation dans 2021. C’est pourquoi des règles entreront en vigueur pour que Mercedes ne soyez pas si supérieur aux autres.

Pour commencer, Mercedes ne sera pas si facile d’obtenir la pole. Et c’est ça, en 2021 Le DAS devient illégal. Le double système de direction qui permettait de corriger le pincement des pneus pendant la course a permis à Lewis Hamilton et Valtteri Bottas de dominer quinze des dix-sept séances de qualification qui ont eu lieu cette saison.

Pour mettre fin à la domination du samedi, le Formule 1 modes moteurs interdits du Grand Prix d’Italie, les équipes sont donc obligées d’utiliser les mêmes cartes en qualifications et en course. C’est Mercedes ne comptera plus sur lui ‘mode de fete‘, une configuration électronique qui utilise la puissance maximale disponible pour les derniers tours.

Une autre règle, qui en plus de nuire à Mercedes nuit à Red Bull, est celle qui forcera les voitures perdre 10% de votre appui, mesure avec laquelle la Formule 1 essaie de ne pas punir excessivement les pneus. Cependant, les deux équipes sont convaincues d’avoir récupéré ces 10% en explorant d’autres domaines.

Les équipes préparent les voitures “à moitié neuf“Pour rivaliser avec Mercedes

Et, malgré le fait que des composants comme le châssis ou la boîte de vitesses soient gelés pour réduire les coûts après la crise économique qui a provoqué le coronavirus, les équipes auront des jetons pour modifier certaines pièces. Grâce à cela, chez Alpine, ils font confiance à la fabrication d’une voiture “moyen nouveau«Pour que Fernando Alonso puisse rivaliser avec la Mercedes. «Alors que la plupart des pièces de la voiture sont homologuées et ne peuvent pas être modifiées, il reste en fait encore quelques choses ouvertes et en jeu. Vous ne pouvez pas faire une toute nouvelle voiture, mais vous pouvez fabriquer une demi-voiture neuve. Nous examinons actuellement ce que nous pensons avoir du sens et essayons de faire de notre mieux », a reconnu Pat Fry.

«Mis à part le becquet, le châssis, le moteur et la boîte de vitesses, nous voulons revoir la majeure partie de la voiture. Je pense que tout le monde voudra. Notre direction de développement aérodynamique maintient une philosophie très solide et nous essayons de la suivre car nous il y a beaucoup de place pour faire les choses dans les règles“Ajout du directeur technique de Alpin.

De plus, les nouvelles règles obligent les équipes à introduire un nouveau fond plat À l’approche de 2021, Pat Fry a également parlé de quelque chose: «Le changement dans le fond plat semble petit et insignifiant, mais cela change considérablement l’aérodynamisme à l’arrière de la voiture, donc cela dépendra de qui réussira à mieux y faire face, de voir en quoi cela modifie vraiment l’ordre».

Ferrari et un moteur “ ultra-rapide ”

Dans Ferrari, où Carlos Sainz courra en 2021, ils sont également optimistes quant à son nouveau moteur, avec lequel il devrait gagner “entre 40 et 50 chevaux», Selon Mattia Binotto. «Actuellement, nous n’avons pas le meilleur moteur et je pense l’année prochaine, nous pourrions avoir une toute nouvelle unité d’alimentation par règlement. Chez Ferrari, nous avons beaucoup investi dans le développement du moteur pour 2021 et 2022. Le moteur est maintenant sur le dynamomètre et je pense que les retours en termes de performances et de fiabilité sont très prometteurs. Nous avons des limitations de dynamomètre pour 2021 Et c’est à nous d’être efficaces dans la façon dont nous planifions tous les tests et même d’être créatifs. Mais je pense que bien que nous ayons des limites dans les opérations de dynamomètre, il y a place à l’amélioration et, d’après ce que je peux voir aujourd’hui, je suis satisfait des résultats », a ajouté le patron de l’équipe italienne.

Les règles n’invitent pas à l’optimisme

Malgré les règles contre Mercedes et malgré le fait que les équipes pourraient faire évoluer leurs voitures dans les limites imposées, ni Alpine ni Ferrari ne sont optimistes pour 2021. “2021 est une année de transition, pour nous et pour tous, en 2022, nous voulons être constamment sur les podiums », a admis Laurent Rossi, le nouveau patron d’Alpine. Fernando Alonso, pour sa part, a déclaré: «La saison prochaine, la domination de Mercedes se poursuivra, mais en 2022, nous avons de grands espoirs. L’objectif est clair 2021 année de préparation, d’intégration avec l’équipe où un podium serait fantastique, mais en 2022 avec le changement de réglementation, rêver de gagner et de se relever».

Dans le même esprit, de Ferrari, Mattia Binotto a souligné: «Je pense que 2022 sera plus important que 2021, car nous allons vivre la première saison d’un changement technique. L’écart sera comblé automatiquement cette année-là, mais la suivante sera plus compliquée. Pour cette raison, je pense que 2022 sera une priorité l’année prochaine ».