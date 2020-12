Ce n’est pas aussi connu que le Kardashian, mais il leur est généralement comparé pour leur ressemblance physique. On parle de Larissa Saad, la femme de Lucas Moura, maintenant footballeur de Tottenham dirigé par José Mourinho. Ce Brésilien éblouissant qu’il a épousé et a eu deux enfants, l’ailier rapide est un influenceur sur Instagram, où il poste généralement des poses avec lesquelles il révolutionne les réseaux.

Larissa Saad a toujours été à l’arrière-plan en ce qui concerne sa relation avec le joueur des Spurs. Il sait parfaitement que les projecteurs sont toujours braqués sur les footballeurs, mais il a réussi à le porter. En tout cas, il a beaucoup grandi sur Instagram, où il en a déjà plus 200 000 abonnés qu’il enchante avec ses propres photos suggestives et tombe également amoureux des images de sa vie de famille avec Lucas Moura et ses enfants.

Et il est frappant que certains de ces “ adeptes ” aient comparé le jeune Brésilien à la sœurs kardashian en raison de leur ressemblance physique et aussi en raison de leur style de vie, puisqu’ils publient généralement des photos avec des vêtements de luxe, des achats, en bikini, etc. De toute évidence, il n’y a pas de lien de sang, mais ils publient des poses similaires sur Instagram avec une silhouette spectaculaire.

En Angleterre, ils hallucinent avec Larissa Saad, une jeune femme qui était une très bonne élève à son époque et qui vient d’une famille très aisée de Sao Paulo, où Lucas Moura a commencé à briller en tant que footballeur. La Carioca, née dans le monde des affaires, est également d’origine libanaise, d’où son nom de famille et ses traits physiques, dont ses fans tombent amoureux. Mais Larissa Saad est mariée à Lucas Moura depuis décembre 2016 et ils ont déjà deux jeunes enfants.