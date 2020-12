Georgina Rodriguez ne laisse personne indifférent. Le partenaire de Cristiano Ronaldo avait été quelques semaines moins actif sur Instagram lorsqu’il s’agit de poster des poses suggestives, mais a retrouvé le rythme ces derniers jours avec plusieurs photographies avec lesquelles il a révolutionné les réseaux sociaux. Dans le dernier d’entre eux, publié dans une «histoire», il apparaît juste avant de dormir à côté de la phrase «doux rêves» écrite en anglais.

Mais ce qui a vraiment attiré l’attention, ce n’est pas le message, mais la photo, un selfie de Georgina Rodríguez dans lequel elle apparaît déjà allongée dans son lit avec une tenue inhabituelle pour dormir, un body très moulant couleur or avec une coupe très basse et une taille haute qui met en évidence la figure spectaculaire de la femme espagnole d’origine argentine.

C’est ainsi que Georgina Rodríguez s’endort.

De toute évidence, sur les réseaux sociaux, des blagues ont été faites sur la façon dont Georgina Rodríguez va se coucher et ce qu’elle porte pour dormir, même si elle ne devrait pas s’en soucier beaucoup. De plus, avec cette photo, il en a profité pour promouvoir à nouveau sur Instagram la firme “ Pretty Little Thing ”, qu’il a également annoncée le Black Friday avec un autre fougueux perché dans l’une des chambres du luxueux bateau de Cristiano Ronaldo.

Une Georgina Rodríguez qui s’est ouverte il y a quelques semaines dans une interview très personnelle avec Mujer Hoy dans laquelle elle a admis qu’elle ressentait de l’envie autour de sa relation avec Cristiano Ronaldo, en plus de révéler d’autres secrets: «Ma vie a beaucoup changé, mais pas mon essence. L’un est tel qu’il est. L’essence, selon Platon, est invariable, permanente, immuable. “Mon âme ne change pas, elle s’enrichit.”

Du vilain petit canard au cygne

«Quand j’étais petit, j’étais un vilain petit canard et je suis devenu un cygne. À la naissance, personne n’aurait dit qu’elle serait belle plus tard. Famille, santé, amour, bonheur. L’argent achète des choses matérielles que vous n’allez pas emporter dans votre tombe. Il faut être content de l’essentiel: la gratitude pour la santé et l’amour de notre peuple », ajoute l’influenceuse et mannequin, qui ne cache pas qu’elle est une personne privilégiée: «J’ai une bonne situation financière et je suis reconnaissantMais il n’en a pas toujours été ainsi et je suis conscient des deux extrêmes. Parce que je les ai vécus, j’apprécie ce que j’ai plus que quiconque. Tout comme mon partenaire, qui a également vécu une enfance très humble sans aucun luxe.

«Malheureusement, je suis très jaloux de mon partenaire et de moi-même. L’envie est un sentiment qui pourrit l’être humain, ne le fait pas évoluer et le remplit de haine et de ressentiment », dit Georgina Rodríguez, dont le pilier de base est la famille:« Nous éduquons nos enfants dans l’amour, dans la gentillesse, en humour, dans le respect, dans l’esprit de sacrifice, de gratitude et de conscience d’un mode de vie sain et sain. Ce qui me remplit dans la vie, c’est ma famille.