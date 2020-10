Aníbal Sánchez a eu une MPM de 6,62 en 11 départs | Mitchell Layton / .

Les ressortissants ont refusé les options de club 2021 pour Adam Eaton et Aníbal Sánchez et ont décliné leurs portions des options mutuelles 2021 pour Howie Kendrick et Eric Thames. Pas de vraies surprises là-bas, et cela ne les empêche pas de signer à nouveau l’un d’entre eux à des accords inférieurs.

– Mark Zuckerman (@MarkZuckerman) 28 octobre 2020