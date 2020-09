Les Nationals de Washington et l’hôte des Atlanta Braves reviendront à un match traditionnel de neuf manches samedi après avoir disputé deux matchs en double de sept manches vendredi.

Après avoir raté une série de trois matchs contre les Red Sox de Boston plus tôt dans la semaine avec un ischio-jambier droit serré, Ronald Acuna Jr. d’Atlanta a frappé deux circuits lors du premier match vendredi – une victoire 7-1 des Braves – puis en a frappé un autre pendant une défaite de 10-9 dans le match 2.

“Ça fait du bien de se sentir comme soi-même”, a déclaré Acuna, qui est allé très loin pour mener le projet de loi jumeau, aux journalistes via un interprète. “C’est bien d’avoir les choses à votre façon lorsque vous vous sentez bien et que vous vous y attendez. J’essaie juste de faire de mon mieux pour contribuer à la victoire de l’équipe. C’est toujours mon objectif principal.”

C’était le 17e coup d’envoi en carrière du joueur de troisième année, qui a déjà égalé le record de franchise de Felipe Alou.

Acuna a également eu trois circuits lors d’un match double le 9 août contre les Phillies de Philadelphie. Puis il y a eu son home run dans le premier match d’un match double contre les Mets de New York le 26 août. En neuf manches, il n’a qu’une longue balle, un ratio biaisé qu’il peut commencer à corriger samedi.

Alors que la défaite dans le deuxième match a mis fin à la séquence de cinq victoires consécutives des Braves, la victoire des Nationals dans le deuxième match a mis fin à leur diapositive de sept matchs.

Entrer dans la colonne des victoires pour la première fois depuis le 28 août était bien pour les Nationaux (13-24), mais la journée a été surtout remplie d’inquiétude. Le voltigeur étoile Juan Soto n’a pas joué dans le double titre à cause d’une douleur au coude gauche, avec une IRM ne montrant pas de blessure grave.

Le voltigeur vétéran Adam Eaton, qui s’est coincé le genou jeudi contre les Phillies de Philadelphie, était également absent.

Les blessures font que les Nationals ne ressemblent en rien à l’équipe qui a remporté un titre de la Série mondiale la saison dernière, mais là encore, ils ne ressemblaient pas beaucoup à un champion au début de 2019. Le problème en 2020 est qu’un calendrier court ne le fait pas. laissez beaucoup de temps pour arrondir en forme.

“Ça faisait du bien de faire un tas de points et tout le monde a contribué”, a déclaré l’arrêt-court des championnats nationaux Trea Turner aux journalistes après avoir frappé un circuit lors du deuxième match. “C’était comme si c’était l’un des premiers matchs que la formation de haut en bas était vraiment solide et vraiment bonne.”

Le neuvième circuit de Turner de la saison a brisé l’égalité 7-7 dans la sixième manche du deuxième match.

Les Braves (23-15) sont maintenant prêts à envoyer le candidat au prix Cy Young Max Fried (6-0, 1,60 ERA) au monticule samedi. Fried n’a pas abandonné plus de deux points dans un départ cette saison et a six sorties où il a abandonné une course ou moins.

Fried a un dossier de 1-2 avec une MPM de 5,00 en cinq apparitions en carrière (quatre départs) contre les Nationals.

Washington contrera avec le droitier Erick Fedde (1-3, 4,71 MPM), qui fait sa huitième apparition et son cinquième départ de la saison. Fedde n’a pas affronté les Braves cette saison et n’a jamais lancé à Atlanta. Il a une fiche de 0-1 avec une MPM de 22,24 contre les Braves en deux apparitions en carrière (un départ).

– Médias au niveau du champ