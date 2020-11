Ces types de résultats sont particulièrement vrais dans le football, mais ils se produisent également dans d’autres disciplines. Que faire face à des défaites aussi accablantes à un âge précoce? Doit-on les éviter ou fait-il partie de la compétition? Les experts consultés par LA NUEVA ESPAÑA conviennent qu’une défaite aussi grande que celle subie par Jucar peut provoquer de la frustration chez les enfants. Il faut s’y attaquer, disent-ils, mais toujours à partir de valeurs positives et sans oublier la fin de la compétition chez les plus jeunes: la formation. Dans la vie et dans le sport.

«Le jeu joue un rôle éducatif très important dans le développement de la socialisation. Pour cette raison, les psychopédagogues considèrent que des situations comme celle qui s’est produite peuvent nuire à l’éducation intégrale des enfants », explique Javier Montero, docteur en sciences de l’activité physique et du sport de l’Université d’Oviedo, auteur d’une thèse de doctorat sur le fair-play et la maîtrise de soi chez les jeunes de 12 à 14 ans.

“Une victoire est aussi injuste pour ceux qui gagnent que pour ceux qui perdent”

Elia Frías – Psychologue

“Le jeu joue un rôle éducatif très important pour la socialisation”

Javier Montero – Docteur en sports

“Une grosse perte, si ça arrive une fois, ça peut être une bonne expérience”

Marino Pérez – Professeur de psychologie

Marino Pérez, professeur de psychologie à l’Université d’Oviedo, est d’accord avec Montero. «Si cela arrive souvent (un résultat volumineux) ou s’il n’y a pas d’explication raisonnable à la défaite, bien sûr cela peut frustrer et la frustration peut conduire à l’agression, à la démoralisation ou à l’abandon», explique-t-il, tout en qualifiant que «une défaite très encombrante , pour une fois, cela peut être une bonne expérience sportive de plusieurs manières: ne pas sous-estimer le contraire, aller en compétition pas seulement pour divertir, se rendre compte que peut-être que vous n’êtes pas si bon, renforcer le moral de l’équipe et le prendre comme une leçon de sport où savoir perdre est aussi important que savoir gagner ».

Elia Frías, psychologue basée à Luarca, considère qu’un résultat volumineux “provoque frustration et impuissance lorsqu’il se produit”, mais souligne qu’il doit être analysé a posteriori. «L’interprétation qu’ils se font du sport dépendra beaucoup de la façon dont ils digèrent cette situation. À ce stade, leurs entraîneurs et leurs familles seront très importants », dit-il. Les experts considèrent que les défaites volumineuses doivent être évitées à un âge précoce, mais avec des nuances. L’exemple est donné par Marino Pérez. «Il faut toujours éviter la dérision, mais sans enfreindre les règles du jeu avec du favoritisme pour certains ou des handicaps pour d’autres et sans terminer le jeu plus tôt. Un sport implique du génie et de la figure jusqu’au bout ».

Javier Montero estime que c’est difficile, tant que le miroir des enfants sont les valeurs du football actuel. «Les modèles continuent d’être définis par le football professionnel et tant qu’il n’est pas reconsidéré à quels âges de la participation à l’entraînement, de l’apprentissage du travail d’équipe et du plaisir sur le résultat devraient prévaloir, il sera difficile d’éviter ces résultats. Nous vivons dans une société très compétitive ». Elia Frías conclut en accord avec ses collègues: «Je pense qu’il serait souhaitable d’avoir des limites prédéfinies lorsque deux équipes performantes à des rythmes très différents coïncident. Sans limiter, au-delà d’une juste victoire, il y a dérision. Je pense que c’est aussi injuste pour ceux qui gagnent que pour ceux qui perdent ».