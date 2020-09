Les Giants de San Francisco visitent Coors Field mardi et mercredi pour une série de deux matchs contre les Rockies du Colorado qui pourraient avoir d’énormes implications en séries éliminatoires – étant donné la façon dont les séries élargies seront formatées cette saison.

Les deux meilleures équipes de chaque division de la Ligue nationale passeront automatiquement en séries éliminatoires. Eh bien, les Dodgers de Los Angeles ont déjà navigué à l’horizon dans la National League West, et les Padres de San Diego semblent avoir terminé deuxième après avoir pris trois des quatre dans le Colorado.

Ainsi, six des huit places pour les séries éliminatoires vont aux meilleures équipes de chaque division. Les deux derniers iront aux équipes avec les meilleurs records suivants.

Alors que le jeu débute mardi, le Colorado se tient là pour la dernière place dans les séries éliminatoires. Les Giants sont n ° 9 pour le champ de huit. Alors que les choses bougent, il semble qu’au moins trois équipes de la National League West se dirigent vers les éliminatoires.

Ainsi, les deux matchs entre les Rocheuses et les Giants à Coors Field cette semaine pourraient être le premier des deux tours d’une série à élimination directe. Les équipes joueront quatre autres matchs à Oracle Park à San Francisco pour commencer la dernière semaine de la saison.

“Le succès et l’échec de cette saison pourraient résulter des résultats d’une ou deux séries”, a déclaré le manager des Rockies, Bud Black, plus tôt dans la saison. “Chaque match compte plus que d’habitude.”

Récemment, le manager des Giants, Gabe Kapler, a déclaré: “Une bonne course peut tout renverser.”

Les Giants ont déjà visité Coors Field plus tôt cette saison, et cela ne s’est pas bien passé pour San Francisco. Le Colorado a remporté trois des quatre matchs, bien que les Rocheuses n’aient eu qu’un avantage de 21-16 en points.

Les Rocheuses avaient pris un départ rapide à l’époque. Les géants ne l’étaient pas. Maintenant, les rôles se sont inversés. Les Giants ont une fiche de 7-3 lors de leurs 10 derniers matchs. Comme indiqué, les Rocheuses viennent de perdre trois des quatre à domicile contre les Padres.

La série débute mardi soir avec une paire de droitiers – Jon Gray (2-3, 5,45 ERA) pour les Rocheuses contre Kevin Gausman (1-2, 4,54 ERA) des Giants. Par coïncidence, chaque lanceur a subi une perte lors de la première série entre les équipes avec des lignes très similaires.

Gausman a débuté pour les Giants le 4 août et a accordé quatre points (trois mérités) sur cinq coups sûrs et une marche avec sept retraits au bâton en 5 1/3 manches. Gray a commencé la nuit suivante et a subi la seule défaite des Rocheuses en quatre matchs, abandonnant quatre points (trois mérités) sur cinq coups sûrs et aucune marche avec deux retraits au bâton en six manches.

Gray fera son huitième départ de la saison. Il a un 1.294 WHIP. Il a abandonné 24 points (22 mérités) sur 36 coups sûrs et 11 buts avec 21 retraits au bâton en 36 1/3 de manches. Le Gray de 6 pieds 4 pouces, 28 ans, a une fiche de 1 à 5 à vie en 11 départs contre les Giants avec un 5,30, un 1,620 WHIP et une moyenne au bâton de 0,296 adversaire.

Gausman, qui a 29 ans, a accordé 20 points (18 mérités) sur 37 coups sûrs et huit buts contre 48 retraits au bâton cette saison en 35 2/3 manches. Le Gausman de 6 pieds 2 a un FOUET de 1,262. Il a fait deux départs précédents contre les Rocheuses avec une fiche de 0-1, une MPM de 6,97 et un WHIP de 1,258.

– Médias au niveau du champ