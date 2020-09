Les Rockies du Colorado accueilleront les Angels de Los Angeles samedi soir au Coors Field, parmi les terrains de balle des tournois majeurs qui offrent un avantage considérable sur le terrain.

Sans fans dans les sièges, cependant, les Rocheuses ont été en dessous de la moyenne à domicile cette saison. Malgré la victoire de 8-4 contre les Angels vendredi, les Rocheuses ont une fiche de 10-12 à Coors Field avec huit matchs à domicile à jouer.

Le Colorado n’a pas eu de record de défaites à domicile depuis 2015.

“C’est bien d’avoir cette énergie, ce petit remontant”, a déclaré le joueur de troisième but des Rockies Nolan Arenado à propos de jouer avec les fans dans les sièges. “Parfois, c’est difficile à trouver, en soi, quand tu vas au jour le jour. C’est donc amusant de jouer dans de bons environnements parce que ça te fait avancer.”

Individuellement pour Arenado, cependant, Coors Field fournit toujours un coup de pouce offensif. Il est allé 1-en-4 vendredi et atteint maintenant .306 avec sept circuits et un .937 OPS à domicile, comparativement à .227 avec un circuit et un .636 OPS sur la route.

Le gaucher Kyle Freeland, 2-1 avec une MPM de 3,60 en neuf départs, sera sur le monticule samedi pour les Rocheuses contre le partant des Angels Jaime Barria, 0-0 avec une MPM de 3,38 en quatre matchs (deux départs).

Freeland a affronté les Angels une fois dans sa carrière, obtenant une victoire après avoir accordé un point et cinq coups sûrs en six manches en août 2018. Le seul frappeur des Angels avec plus de quelques battements en carrière contre Freeland est Anthony Rendon, qui a 4 ans. -pour-10 avec un double.

Les Angels s’attendent à ce que le joueur de champ intérieur David Fletcher revienne dans l’alignement samedi, Fletcher est absent depuis le 30 août avec une entorse à la cheville. Il a subi un entraînement complet de baseball vendredi à Coors Field et a dit qu’il était prêt.

“Ça fait du bien”, a déclaré Fletcher. “Je suis plutôt prêt à partir. Je me sens bien et j’espère pouvoir y entrer (samedi).”

Fletcher atteint .313 avec 12 coups de base supplémentaires et un .814 OPS.

Barria fera son deuxième départ en carrière contre les Rocheuses, en espérant que ce sera similaire à son premier en mai 2018, lorsqu’il a blanchi les Rocheuses sur cinq coups sûrs en 5 1/3 de manches, remportant la victoire à Coors Field.

Barria a mené le club avec 10 victoires en 2018 à 21 ans. Mais la saison dernière, il a partagé le temps entre les majors et les mineurs, ne allant que 4-10 avec une MPM de 6,42 avec le grand club.

Il n’était pas dans la rotation de départ au début de cette saison, mais a trouvé une ouverture grâce aux problèmes de lancers du club.

“Chaque opportunité que j’ai, j’essaie d’en profiter”, a déclaré Barria. “C’est la seule chose que je puisse contrôler. Je n’ai pas le contrôle des décisions du directeur général ou du directeur. Mais j’ai travaillé dur pour garder ma concentration et tout donner à chaque fois.”

– Médias au niveau du champ