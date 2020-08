PHOENIX (AP) Charlie Blackmon et les Rockies du Colorado avaient espéré un match comme celui-ci.

En quelque sorte, de toute façon.

Le grand chelem de Blackmon a aidé les Rocheuses à construire un gros coussin et ils ont tenu bon pendant une neuvième manche tendue pour battre les Diamondbacks de l’Arizona 8-7 mercredi soir.

Le Colorado a remporté trois victoires consécutives après avoir rebondi après une défaite de sept matchs.

«Ce n’est pas vraiment une saison de baseball jusqu’à ce que les choses deviennent difficiles, que les choses deviennent difficiles, a dit Blackmon. “ Je pense qu’il est important de toujours avoir cette perspective que vous allez passer de bons moments, vous allez avoir de mauvais moments. ”

Le deuxième chelem en carrière de Blackmon a fait 8-1 en début de huitième. Après que les Diamondbacks aient marqué deux fois dans la moitié inférieure de la manche, ils se sont ralliés pour quatre points dans la neuvième.

Le simple de deux points de Christian Walker – qui était à quelques centimètres d’être un circuit gagnant – a tiré les D-backs dans une marge de 8-7. Jeff Hoffman a remporté son premier grand arrêt de la ligue lorsque Nick Ahmed a frappé avec les bases chargées pour terminer le match.

L’Arizona a perdu un record de la saison huit d’affilée. Le manager des D-backs, Torey Lovullo, a déclaré qu’il était heureux que son équipe n’abandonne pas mais frustré du résultat final.

«Je suis vraiment fier du fait que nous n’avons pas arrêté et nous nous sommes retrouvés dans une situation où nous étions à six pouces de gagner ce match de baseball, a dit Lovullo. ” Mais je ne veux pas me reposer là-dessus. ”

Jon Gray (2-3) a lancé six manches dans sa meilleure sortie de la saison, accordant un point et trois coups sûrs. Il est entré dans le match avec une MPM de 6,23 et avait abandonné 15 points mérités au cours de ses 14 manches précédentes.

«Il était agressif et pensait qu’il allait vraiment être à l’attaque, a dit le directeur des Rockies, Bud Black. Il a utilisé sa balle rapide des deux côtés de la plaque et a lancé ce bon slider dur. Pour moi, c’est la meilleure chose qu’il ait eue toute l’année. ”

Nolan Arenado a réussi un doublé de deux points dans le premier pour donner une avance de 2-0 aux Rocheuses. Le match est resté serré jusqu’au huitième lorsque Blackmon a envoyé un lecteur qui a atterri profondément dans les sièges du champ droit. C’était son quatrième circuit de la saison et il est sorti de la recrue Riley Smith, qui faisait ses débuts dans la grande ligue.

«Il ne pouvait pas se permettre de m’accompagner là-bas, a dit Blackmon. “ Il m’a lancé une moitié intérieure de balle rapide et j’étais prêt pour cela. ”

Ce fut une autre sortie frustrante pour Robbie Ray (1-4), qui n’a duré que quatre manches et lancé 99 lancers. Il a retiré huit mais a également marché six et a abandonné deux points.

D-BACKS, ROCKIES DÉCIDENT DE JOUER

Le voltigeur vétéran des Rocheuses Matt Kemp, qui est noir, n’a pas joué. Il a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il protestait “ en l’honneur de tous mes frères et sœurs tombés aux mains de la brutalité policière ”.

Blackmon a déclaré que si les Rockies ont finalement décidé de jouer, ils ont soutenu la décision de Kemp.

«J’ai parlé à Matt et il avait mal aujourd’hui, a dit Blackmon. C’était difficile pour lui et Matt a fait ce qu’il avait envie de faire. ”

Une grande partie du paysage sportif américain était silencieux en faveur de l’injustice raciale mercredi soir, mais les D-backs et les Rocheuses ont décidé de jouer. Les deux autres matchs de baseball tardifs de la côte ouest – Dodgers contre Giants et Mariners contre Padres – ont été reportés.

Ils faisaient partie des trois matchs de la Ligue majeure de baseball reportés alors que les joueurs de partout ont réagi à la suite de la fusillade du week-end par la police de Jacob Blake, un homme noir, dans le Wisconsin. L’effet domino a commencé après que les Milwaukee Bucks de la NBA ne soient pas sortis au sol pour le cinquième match de leur série éliminatoire de premier tour avec l’Orlando Magic mercredi après-midi en Floride.

Les responsables de la NBA ont par la suite annoncé que les trois matchs éliminatoires programmés de la journée avaient été reportés. La WNBA a également reporté ses trois matchs et la Major League Soccer a reporté cinq des six matchs.

Blackmon a déclaré: “ En fin de compte, je pense que nous avons décidé que la chose la plus fédératrice était de jouer à ce jeu auquel tout le monde aime jouer. ”

«C’est l’un des jeux les plus inclusifs au monde, a ajouté Blackmon. ” Vous pouvez être noir, blanc, latino, japonais, grand, petit, gros, peu importe. Si vous pouvez jouer au jeu, vous pouvez être sur ce terrain. ”

CHAMBRE DES FORMATEURS

Rocheuses: OF Raimel Tapia était une égratignure tardive à cause d’une contusion du coude droit. Il a été touché par un terrain mardi. … C Tony Wolters n’a pas commencé pour un deuxième match consécutif après avoir été touché au genou gauche avec une pointe de faute lundi. Il a disputé quelques manches mardi en tant que remplaçant en fin de manche.

Diamondbacks: RHP Merrill Kelly a eu un caillot de sang dissous dans son épaule de projection droite mercredi. Le manager Torey Lovullo a déclaré qu’il était peu probable que le joueur de 31 ans revienne cette saison. Kelly a été rayée dès le départ de lundi et inscrite sur la liste des blessés de 10 jours en raison d’une gêne à l’épaule.

SUIVANT

Rocheuses: le Colorado débutera le LHP Kyle Freeland (2-1, 2,87).

Diamondbacks: RHP Zac Gallen (0-0, 2,25) prend le monticule. Il a très bien lancé au cours de ses six départs et 36 manches, même s’il n’a pas de victoire à montrer.

